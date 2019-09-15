Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi Romanya’da düzenlenen ‘League of the 4’ hazırlık turnuvasında U-BT Cluj Napoca ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası maçları nedeniyle takıma henüz dahil olamayan Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando De Colo’nun yanı sıra, tedavi ve bireysel çalışma süreci devam eden Jan Vesely turnuva kafilesinde yer almazken genç oyuncu Tarık Biberovic ise geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle karşılaşma kadrosundan çıkarılmıştı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 67-66'lık skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'da yeni transferlerden Derrick Williams 14 sayıyla takımın en skoreri olurken Kalinic 13, Lauvergne 12 sayıyla oynadı.

Finale yükselen Fenerbahçe Beko’nun rakibi 15 Eylül Pazar günü 20.00’de Partizan olacak.



