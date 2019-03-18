Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta maçında Buducnost Voli’yi konuk ediyor. Normal sezonun son çift maç haftasının ilk karşılaşması olma özelliği taşıyacak Fenerbahçe Beko-Buducnost Voli mücadelesinin ardından temsilcimiz, 20 Mart Çarşamba sabahı Rusya’ya hareket edecek ve 21 Mart Perşembe günü TSİ 20.00’de CSKA Moskova’ya konuk olacak. Sarı-Lacivertliler saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmek istiyor.

Fenerbahçe Beko - Buducnost Voli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Mart Salı günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ataşehir'de 1 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'deki salonda yaklaşık 1 yıldır Avrupa maçı kaybetmiyor. Sahasında oynadığı son 15 Avrupa Ligi maçını da kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son yenilgisini ise 5 Nisan 2018'de Unicaja Malaga karşısında almıştı.

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda lig ve Avrupa'da sahasında oynadığı 22 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.

Takım İstatistikleri-Hücum (Fenerbahçe Beko – Buducnost Voli)

Sayı: 84.8 – 74.2

2 Sayı: %58.9 - %48.3

3 Sayı: %44.5 - %38.2

Serbest atış: %80.0 – %71.9

Ribaund: 30.6 – 31.3

Asist: 18.8 – 14.3

Top çalma: 6.6 – 5.5

Blok: 2.2 – 2.8

Verimlilik: 99.3 – 73.5

Takım İstatistikleri-Savunma (Fenerbahçe Beko – Buducnost Voli)

Sayı: 75.8 – 84.7

2 Sayı: %54.8 - %57.8

3 Sayı: %35.4 - %39.8

Serbest atış: %73.9 - %75.5

Ribaund: 28.7 – 34.6

Asist: 17.5 – 20.1

Top çalma: 6.2 – 6.1

Blok: 2.0 – 2.3

Verimlilik: 80.0 – 102.2

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko-Buducnost Voli)

Sayı: Vesely 13.1, Sloukas 11.8, Kalinic 9.1 / Cole 18, E.Clark 11.6, Bitadze 11.4

Ribaund: Vesely 5.4 / Bitadze 6.7

Asist: Sloukas 5.0 / Cole 4.6

Top çalma: Vesely 1.5 / Clarke 1.0

Verimlilik Puanı: Vesely 19.2, Sloukas 15.5, Lauvergne 10.1 / Cole 16.7, Bitadze 15.4, Jackson 9.5

Geçmiş karşılaşmalar:

İki takım, EuroLeague’de ilk kez bu sezon 14. Hafta maçında karşılaştı. Fenerbahçe Beko, 20 Aralık 2018 tarihinde Moraca’da oynanan karşılaşmayı 65-89 kazandı. Takımımızda Jan Vesely 19, Joffrey Lauvergne 17 sayı üretti. Buducnost’ta ise Earl Clark 15, Petar Popovic 12 sayı buldu.