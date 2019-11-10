Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında derbi maçta Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Ligde tek mağlubiyetini Galatasaray'dan karşısında alan Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı yenerek kayıp yaşamak istemiyor. 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün 15:15’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak derbi, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. 8 Kasım Cuma günü Bayern Münih’i konuk eden Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 90-82 kazanarak yedinci haftada ikinci galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertlilerde Derrick Williams 19 sayı, 3 ribaund ve 2 asist, Nando De Colo 12 sayı ve 4 asist, Melih Mahmutoğlu da 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 3 Kasım Pazar günü Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u ağırladı. Fenerbahçe, bu mücadeleyi 86-80 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 20, Nikola Kalinic 15, Joffrey Lauvergne ise 14 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’da Egehan Arna, bu maçta forma giymesi halinde 100. Basketbol Süper Ligi karşılaşmasına çıkmış olacak.

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo, yaşadığı kas spazmı nedeniyle Bayern Münih mücadelesinin son bölümünde forma giyememişti. De Colo'nun durumu, mücadele öncesinde değerlendirilecek ve karşılaşmadaki durumuna karar verilecek.

Beşiktaş'ta son durum...

Beşiktaş, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı altı maçta iki galibiyet elde etti. Beşiktaş Sompo Sigorta, son lig maçında 2 Kasım Cumartesi günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece’ye kendi sahasında 84-87 mağlup oldu. Bu mücadelede Shaq McKissic 28, James McAdoo 15, Burak Can Yıldızlı ve İsmet Akpınar 13’er sayı buldu.



