Fenerbahçe Beko - Beşiktaş maç sonucu: 83-92

Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-Beyazlılar, deplasmanda oynadıkları mücadeleden 92-83'lük skorla galip ayrıldılar.

Beşiktaş, ligdeki iki maçlık mağlubiyet serisini flaş bir galibiyet ile sonlandırırken 17. maçındaki 8. galibiyetini aldı. Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez iç sahada mağlup olan Fenerbahçe ise toplamda 17. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe, ligde iç sahadaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon 26 Şubat'ta oynanan Galatasaray maçında almıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 9 Mayıs 2012'de almış ve o sezon da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.





Beşiktaş'ta James Blackmon, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Furkan Haltalı 19, Şehmuz Hazer 11 sayıyla oynadı. Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, 19 sayıyla takımın en skoreri olurken Dyshawn Pierre 16, Marko Guduric 10 sayı üretti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı salonda takip etti.

Fotoğraflar: Murat Akbaş