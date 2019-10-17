Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı öncesi dikkat çeken istatistikler

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Baskonia'yı konuk etmeye hazırlanıyor.

2011-12 sezonunundan bu yana ilk kez EuroLeague'e 2'de 0 ile başlayan Fenerbahçe, ilk iki maçını deplasmanda oynadı ve yakaladığı 66.5 sayı ortalamasıyla şu an en az sayı atan ikinci takım konumunda. Fenerbahçe'den daha az sayı ortalamasına sahip takım ise 64 ile Zenit St Petersburg...

2018-19 sezonunda %58.3 iki sayılık isabet ortalaması ile bu alanda zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler, ilk iki maçta %43.6'da kaldı.

Diğer tarafta Baskonia, ligin en kötü dış şut performansına sahip takımı konumunda. 10 üçlük isabeti ile en az sayıya ulaştıkları gibi 10/41 yani %24.4 gibi çok kötü bir isabet oranına sahipler.

Baskonia, ilk iki maç itibariyle savunma anlamında bir istatistikte zirvede yer alıyor. İspanyol ekibi, 5.5 blok ortalaması ile bu alanda zirvede bulunuyor.



