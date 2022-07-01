Fenerbahçe Beko'nun yeni Başantrenörü Dimitris Itoudis EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı seçildi.

En son Sarı-Lacivertli ekibin efsane Başantrenörü Zeljko Obradovic tarafından yürütülen görevi yeni dönemde Dimitris Itoudis devralacak. Itoudis’in yardımcılığını ise tecrübeli çalıştırıcı Ioannis Sfairopoulos üstlenecek.

Itoudis, yeni göreviyle alakalı görüşlerini “Meslektaşlarımın beni başkan olarak seçmelerinden ötürü onur duyuyorum ve bu pozisyonun gerektirdiklerini çok iyi anlıyorum. Çalışmaları için hem Zeljko Obradovic'e hem de Pablo Laso'ya teşekkür ediyor; herkese, vizyonumuzun sporun her düzeyde birleştirilmesi olacağına dair söz veriyorum. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki tüm koçları, EuroLeague Koçlar Birliği’ne üye olarak katılmaya ve düzenleyeceğimiz EuroLeague Koçlar Birliği Akademisinin yanı sıra, mevcut ve gelecekteki koçları eğitmek için yapacağımız diğer tüm faaliyetlere iştirak etmeye çağırıyorum.” sözleriyle dile getirdi.

İlgili Haberler Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi



