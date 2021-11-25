Turkish Airlines Euroleague'in 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'e 89-84 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic açıklamalarda bulundu. İyi oynadıkları bir maçı son 2 dakikada kaybettiklerini söyleyen Djordjevic, "Bizim için kötü bir mağlubiyet oldu. 38 dakika iyi oynadığımız karşılaşmayı son 2 dakikada kaybettik. Larkin ve Micic kontrolü eline aldı ve çok önemli atışlar yaptı. Maç boyunca çok iyi oynadık. Hücum ve savunma açısından rakibimize hazırdık. Bazı kötü kararlarımız oldu. Enerjimiz düştü. Zor bir süreç oldu. Oyuncularımız mücadele ediyorlar. Jan'ın 5'inci faulünü alması da bizi zora soktu" diye konuştu.

"ZOR ZAMANLARDA SAVAŞMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

İçinde bulundukları kötü süreçte savaşmaları gerektiğini vurgulayan Djordjevic, "Bir sonraki maçı, bir sonrakini ve bir sonrakini kazanmak. Planımız bu. Zor zamanlarda savaşmaktan başka çaremiz yok. Daha iyi olmak durumundayız. Eksiklerimiz de var. 2 oyuncumuz milli takımda, iki yabancı oyuncumuz sakat. Fiziksel eksiğimiz var" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN DÜŞÜŞLERİ OLABİLİYOR"

Achille Polonara'nın Euroleague'de aldığı sürelerle ilgili olarak gelen bir soruya ise tecrübeli başantrenör, "Oyunculara daha iyi olmaları için daha çok zaman vermek gerekiyor. Kimseyi parmakla göstermek istemem. Oyuncuların düşüşleri olabiliyor. Bu durumlarda benim onları daha iyi noktaya getirmem gerekiyor. Birkaç gün öncesine kadar Polonara çok zor bir maçtan çıktı. Booker'ın dinlenme fırsatı oldu. O yüzden onun enerjisine ihtiyacımız vardı" cevabını verdi.

(DHA)