Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftada Fenerbahçe Beko açılış maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-Lacivertliler iç sahadaki yenilmezlik serisini lider Barça karşısında da sürdürmeye çalışacak. Fenerbahçe Beko'da zorlu maç öncesi tek eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Alman oyuncu Danilo Barthel'in bu karşılaşmada da forma giyemeyeceği açıklandı. Ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 10. sırada yer alıyor. Kanarya evinde Kızılyıldız ve Unics Kazan'ı yenmiş, dış sahada ise Panathinaikos, Alba Berlin ve Real Madrid'e kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler geçen hafta şampiyonluk adayı Real Madrid'i daplasmanda1 sayı farkla elinden kaçırmıştı. 5 maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Saso Petek hakem üçlüsü yönetecek.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko - Barcelona):

Atılan sayı: 73.4 – 84.8

2 sayı: %55.8 - %55.0

3 sayı: %34.0 - %42.6

Serbest atış: %65.7 - %83.1

Ribaund: 35.8 – 35.6

Asist: 18.4 – 19.2

Top çalma: 8.2 – 7.8

Blok: 3.4 – 1.8

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko - Barcelona):

Yenilen sayı: 68.6 – 70.6

2 sayı: %48.6 - %48.5

3 sayı: %27.7 - %28.6

Serbest atış: %84.8 - %72.4

Ribaund: 34.2 – 32.2

Asist: 14.6 – 13.6

Top çalma: 8.6 – 6.0

Blok: 1.8 – 2.4

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko - Barcelona):

Sayı: De Colo 12.4, Booker 10.2, Vesely 9.6 / Mirotic 17.8, Davies 14.2, Higgins 8.4

Ribaund: Vesely 6.0, Booker 5.6, Polonara 4.5 / Calathes 6.6, Mirotic 4.8

Asist: De Colo 4.2, Henry 3.8 / Calathes 5.0, Laprovittola 2.6, Jokubaitis 2.6

Top çalma: Vesely 1.6, Henry 1.6, De Colo 1.4 / Calathes 1.8, Mirotic 1.2, Kuric 1.0

Verimlilik: De Colo 16.8, Booker 12.8, Vesely 12.4 / Mirotic 22.6, Davies 13.6, Calathes 13.2