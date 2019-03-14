Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 26. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler 21 galibiyet, 4 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Barça ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanda Real Madrid'e, Barcelona da İstanbul'da Anadolu Efes'e yenildi.

Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15 Mart Cuma günü (yarın) 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko – Barcelona Lassa mücadelesi, EuroLeague genelinde “Haftanın Maçı” olma özelliği de taşıyacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 7 Mart Perşembe günü TSİ 23:00’te Real Madrid’e konuk oldu. Fenerbahçe, mücadeleyi 101-86 kaybederek 25. maçlar sonunda 21 galibiyette kaldı. Bu sonuca rağmen liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko’da Kostas Sloukas 15, Jan Vesely ve Marko Guduric 12’şer sayı üretti.

Sarı lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde ise 10 Mart Pazar günü 13:00’te Bahçeşehir Koleji’ni Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Obradovic’in öğrencileri, son çeyreğinde farkı açtığı karşılaşmayı 90-73 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Kostas Sloukas 27 sayı bularak ligimizdeki kariyer rekorunu kırdı. Marko Guduric de 20 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne’nin sakatlıkları bulunuyor.

Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague’de 11 farklı oyuncuya ilk beşte süre verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan hiçbir oyuncu olmadı.

Kostas Sloukas, EuroLeague’de kullandığı son 26 serbest atışta da isabet kaydetti.

Jan Vesely, EuroLeague kariyerinde %56.2’lik faul isabet oranıyla 2018-19 sezonuna girmişti. Başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 82/99 (%82.8) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 22 EuroLeague maçının 21’inde çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor.

Jan Vesely, EuroLeague’de verimlilik puanı kategorisinde 20.0 ile ikinci sırada yer alıyor. Yıldız oyuncumuz, top çalma alanında da 1.5 ortalamayla üçüncü sırada bulunuyor.

Marko Guduric %53.85 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Luigi Datome, EuroLeague kariyerinde %90.46 faul isabet yüzdesine sahip ve lig tarihinin en iyi yedinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Kostas Sloukas, bu sezon faul çizgisinde %93.65 isabet oranına sahip ve EuroLeague genelinde dördüncü sırada yer alıyor.

Jan Vesely, 18 ribaund daha alması halinde EuroLeague kariyerinde 1000 ribaund barajını aşacak ve bu istatistiğe ulaşmış 14. oyuncu olacak.

Barcelona Lassa’da son durum

Tecrübeli antrenör Svetislav Pesic tarafından çalıştırılan Barcelona’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Thomas Heurtel, Kevin Pangos, Pau Ribas

Forvetler: Kyle Kuric, Jaka Blazic, Adam Hanga, Victor Claver, Aleix Font, Sergi Martinez, Chris Singleton, Rolands Smits

Pivotlar: Ante Tomic, Kevin Seraphin, Pierre Oriola, Artem Pustovyi, Atoumane Diagne

Koç: Svetislav Pesic

Barcelona Lassa, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 25 maçta 15 galibiyet elde etti ve haftaya beşinci sırada giriyor. Üst üste dört karşılaşma kazanan Barcelona Lassa’nın galibiyet serisi, 8 Mart Cuma günü Anadolu Efes’e karşı alınan 92-70’lik mağlubiyetle sona ermişti. Bu mücadelede Adam Hanga 14, Ante Tomic 13 sayı buldu.

Svetislav Pesic’in öğrencileri, 22 haftası geride kalan İspanya Ligi ACB’nin lideri. ACB’de 18 galibiyeti bulunan rakibimiz, son lig maçında 10 Mart Pazar günü San Pablo Burgos’u ağırladı ve karşılaşmadan 97-88 galip ayrıldı. Bu müsabakada Pau Ribas 20, Kevin Seraphin 17, Victor Claver 14 sayı buldu.

Barcelona Lassa, EuroLeague’in en yüksek ribaund ortalamasına (35.64) sahip üçüncü takımı ve Fenerbahçe Beko’nun ardından en az sayıya izin veren (76.36) ikinci ekibi.

Barcelona’da bu sezon EuroLeague’de tüm maçlara ilk beşte başlayan tek isim Chris Singleton oldu.

Pau Ribas, son yedi EuroLeague maçının altısında en az bir üçlük isabeti buldu.

Victor Claver, EuroLeague’de kullandığı son 19 serbest atışta isabet kaydetti.

Ante Tomic’in EuroLeague kariyerinde 1379 ribaund var ve bu alanda Ioannis Bourousis’in ardından lig tarihinin en değerli dördüncü oyuncusu. Tomic, hücum ribaundlarında da 465 toplam değerle dördüncü sırada. Hırvat yıldız, EuroLeague’de 1000 iki sayılık isabet barajını aşabilmiş tek oyuncu.

Thomas Heurtel 1128 toplam asistle EuroLeague tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu. İkinci sırada 1255 asistle Dimitris Diamantidis var.

Adam Handa, bir 3 sayı isabeti daha bulması halinde EuroLeague kariyerinde 100 barajını aşacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa)

Sayı: 84.6 – 77.8

2 Sayı: %59.2 - %52.9

3 Sayı: %44.5 - %34.5

Serbest atış: %79.4 - %73.8

Ribaund: 30.6 – 35.6

Asist: 18.8 – 16.6

Top çalma: 6.6 – 6.5

Blok: 2.1 – 2.6

Verimlilik: 99.5 – 87.4

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa)

Sayı: 75.6 – 76.4

2 Sayı: %55.2 - %52.7

3 Sayı: %34.8 - %35.6

Serbest atış: %73.5 - %74.4

Ribaund: 28.7 – 31.9

Asist: 17.4 – 16.5

Top çalma: 6.3 – 6.8

Blok: 2.0 – 2.2

Verimlilik: 79.6 – 80.2

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa)

Sayı: Vesely 13.5, Sloukas 11.3, Kalinic 9.3 / Heurtel 11.1, Tomic 9.6, Seraphin 8.7

Ribaund: Vesely 5.6 / Tomic 4.9

Asist: Sloukas 4.7 / Heurtel 4.9, Pangos 3.2

Top çalma: Vesely 1.5 / Hanga 1.2, Singleton 1.0

Verimlilik Puanı: Vesely 20.0, Sloukas 14.9, Lauvergne 10.1 / Tomic 12.8, Heurtel 12.5

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague’de oynadığı 21 maçta dokuz galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, son altı EuroLeague maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında 30 Kasım 2018 tarihinde Palau Blaugrana’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 65-84 kazandı. Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas’tan yoksun oynayan ekibimiz, Ali Muhammed’in 16, Marko Guduric’in 13, Gigi Datome ve Jan Vesely’nin 11’er sayı bulduğu gecede galibiyete uzandı. Barcelona Lassa’da ise Adam Hanga 16, Kyle Kuric 10 sayı üretti.

2018-19 – Normal sezon – Barcelona Lassa 65-84 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon – Fenerbahçe Doğuş 86-82 Barcelona Lassa

2017-18 – Normal sezon – Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 68-65 Barcelona Lassa

2016-17 – Normal sezon – Barcelona Lassa 72-73 Fenerbahçe

2014-15 – Normal sezon – Barcelona 89-91 Fenerbahçe Ülker

2014-15 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-80 Barcelona

2013-14 – Top 16 – Barcelona 93-73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Top 16 – Fenerbahçe Ülker 73-76 Barcelona

2013-14 – Normal sezon – Barcelona 94-81 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 74-70 Barcelona

2012-13 – Top 16 – Fenerbahçe Ülker 60-99 Barcelona Regal

2012-13 – Top 16 – Barcelona Regal 100-78 Fenerbahçe Ülker

2010-11 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 69-75 Regal Barcelona

2010-11 – Normal sezon – Regal Barcelona 61-69 Fenerbahçe Ülker

2009-10 – Normal sezon – Regal Barcelona 89-55 Fenerbahçe Ülker

2009-10 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 59-82 Regal Barcelona

2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-85 AXA Barcelona

2007-08 – Normal sezon – AXA Barcelona 82-67 Fenerbahçe Ülker

2006-07 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 82-69 Winterthur Barcelona

2006-07 – Normal sezon – Winterthur Barcelona 84-70 Fenerbahçe Ülker



