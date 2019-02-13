Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 78-70

34. Erkekler Türkiye Kupası'nda günün ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, kısa sürede çift haneli farklara ulaşarak ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı korumayı başaran Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 48-33 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe, son çeyreğe 66-41'lik üstünlükle girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Andy Rautins'in üst üste üç sayılık basketleriyle farkı azaltmayı başardı ve ilk 5 dakikalık bölüm 71-58 geçildi. Konuk ekip, farkı daha da azaltmasına rağmen Fenerbahçe, karşılaşmadan 78-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla yarı finale yükselmeyi başaran Fenerbahçe Beko, günün ilk maçında Galatasaray'ı eleyen Türk Telekom ile eşleşti.

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom mücadelesi 16 Şubat Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.