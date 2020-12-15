Zenit’e karşı aldığı galibiyetten sonra moralli bir şekilde Alba Berlin karşısına çıkan Sarı-lacivertliler burada farklı şekilde mağlup olarak aradığını bulamamıştı. Bu mücadelede Fenerbahçe Beko’dan yalnızca Tarık Biberovic 13 sayı ile çift haneleri görebilmişti. 15 – 17 Aralık arasında Olimpia Milano ve Zalgiris Kaunas’a karşı oynayacak Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk ayağında bugün İtalyan temsilcisi ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - MİLANO MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Hafif sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Lorenzo Brown’ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan Olimpia Milano’nun ise son olarak aldığı Barcelona Lassa mağlubiyetine rağmen takım olarak yükselişte oldukları söylenebilir. Son 6 maçta 4 galibiyet almayı başaran İtalyan ekibi puan sıralamasında 6. Sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu sezon Euroeleague’de yalnızca 5 galibiyet alabildi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 13 maçta 5 galibiyet alırken bu maçların yalnızca 2’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

Konuk ekip Olimpia Milano, son 6 maçta galibiyet alırken toplamda 12 maçın 7’sinde ise 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Fenerbahçe Beko’nun Olimpia Milano ile karşı karşıya geleceği maçta %58 oranında İtalyan ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI ORÇUN KONAKLILAR’IN MAÇ TAHMİNİ

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, EuroLeague'de son 6 maçında 5 yenilgi almış durumda. Kadroda bir değişim süreci planlanıyor. Belli hamleler yapılması üzerine çalışılmakta. Milano'nun son dönemde bir çıkışı vardı. Son 6 maçta 4 galibiyet alırlarken Panathinaikos'a karşı da Barcelona'ya karşı da önde götürdükleri karşılaşmalarda kritik mağlubiyetler aldılar. Nando De Colo'nun döndüğü Fenerbahçe'de Alex Perez ve Jan Vesely yoklar. Lorenzo Brown'un durumuna maç saatinde karar verilecek. Olimpia Milano'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sergio Rodriguez, İstanbul'a getirildi. Ben, bugün Fenerbahçe'nin kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Handikap destekli Fenerbahçe seçimlerini kullanılabilir buluyorum.