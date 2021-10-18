Basketbolda kulüpler bazında, son yıllarda hem EuroLeague hem Türkiye Ligi olmak üzere birbiriyle büyük çekişme içerisinde olan; Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bu sezonki ilk maçını ING Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında oynayacak. Türkiye Ligi'nin yenilgi almayan iki takım olma özelliğini de taşıyan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes yeni sezon kadrolarıyla kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15’te başlayacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

Karşıyaka ve Bahçeşehir'i yenmişlerdi

Coach Ergin Ataman yönetiminde Anadolu Efes, son şampiyon olarak çıktığı Euroleague'de 4'te 0 gibi kötü bir başlangıç yapsa da ligde yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak. Lacivert-Beyazlılar son maçında zorlu rakibi Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yenmişti. Yeni coach Aleksandar Dordevic'li Fenerbahçe Beko ise Euroleague'de Unics Kazan zaferiyle nefes alırken ligde geçen hafta iddialı bir kadro kuran Bahçeşehir Koleji’ni 79-78 mağlup etti.