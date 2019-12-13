Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 13. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko’yu 81-73 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde üst üste 7. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlıların galibiyet sayısı ise 11’e çıktı. THY Avrupa Ligi’nde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, sezonun 8. yenilgisini aldı.

Larkin ikinci yarı sahneye çıktı

Anadolu Efes’in ABD’li yıldızı Shane Larkin, ikinci yarıdaki performasıyla takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi. Avrupa Ligi’nde son iki maçta 73 sayı atan ve bu maça kadar bu sezon 22.2 sayı ortalamasıyla oynayan Larkin, ilk yarıda kullandığı 2 şutta da isabet bulamadı. İlk basketini üçüncü çeyreğin ortasında atan Larkin, bu periyotta takımının kaydettiği 21 sayının 10’una imza attı. Larkin final periyodunda da etkinliğini sürdürdü ve maçı 20 sayıyla tamamladı.

Anadolu Efes 24 yıl sonra galip

Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi Avrupa kupalarında yaklaşık 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı. O zamanki adıyla Efes Pilsen, Koraç Kupası’nda rakibini 16 Ocak 1996’da 98-65 yenmişti. Bu maçtan sonra Avrupa’da Fenerbahçe deplasmanına 6 kez konuk olan Anadolu Efes, bütün maçları kaybetmişti.

Lacivert-beyazlılar, aldığı bu galibiyetle bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi organizasyonunda da rakibini 7. deplasman maçında ilk kez yenmeyi başardı.

Ergin Ataman, Avrupa’da Obradovic’e karşı ilk kez kazandı

Ergin Ataman, Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Daha önce Obradovic’in takımları, Avrupa Ligi’nde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı takımları 7 kez konuk etti. Bu 7 karşılaşamadan da galibiyetle ayrılan taraf Obradovic’in takımları oldu. Ataman, meslektaşının bu serisine de son vererek sahadan mutlu ayrıldı.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Sasa Pukl, Mehdi Difallah

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 12, De Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Ali Muhammed 2, Kalinic 10, Melih Mahmutoğlu 6, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac

ANADOLU EFES: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Anderson 2, Sertaç Şanlı 15, Peters 3

1’İNCİ ÇEYREK: 22-20

İLK YARI: 38-38

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 49-59