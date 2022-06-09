Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı iddaa oranları!

Vasilije Micic'ten yoksun çıktığı Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçını 85-76 kaybeden Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yla kozlarını bir kez daha Ateşehir'de paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 85-76 yenerken Achille Polonara, Markel Starks, Danilo Barthel, Dyshawn Pierre ve Jehyve Floyd kenarda bekledi. Pierre sakat olduğu için oynamazken, diğer isimler başantrenör Aleksandar Djordjevic tarafından tercih edilmedi... Pierre'in durumu hala belirsiz; Djordjevic ilk maçta sahaya çıkan yabancılardan istediği verimi aldığı için muhtemelen bir değişikliğe gitmeyecektir. "Vesely, De Colo & Booker" üçlüsü 85 sayının 41'ine imza atarken; Marko Guduric ve Pierria Henry 9'şar sayı atıp 2'şer top çaldı. Guduric ekstradan 5 ribauntla, Henry ise 4 asistle katkı verdi. Türk oyunculardan Metecan Birsen 7 sayı atarken, kaptan Melih Mahmutoğlu ve Şehmus Hazar 5'er sayıyla oynadı.

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI İDDAA ORANLARI!

Vasilije Micic'ten yoksun çıktığı Ataşehir'de kaybedip final serisinde 1-0 geri düşen Anadolu Efes'te ise öne çıkan isim Rodrigue Beaubois oldu. Fransız basketbolcu 20 sayı atarken, 2 asist ve 2 top çalmayla da oynadı... Beaubois'nın en büyük destekçisi Shane Larkin değil, Elijah Bryant'tı... Bryant 13 sayı, 3 ribaunt ve 3 top çalmayla mücadeleyi tamamladı. 30 dakikaya yakın sahada kalan Larkin sadece 8 sayı atarken, maçın son bölümünde de sakatlanıp kenara geldi. Lacivert-beyazlı cepheden Amerikan asıllı Türk milli basketbolcuyla alakalı bir sağlık bilgilendirmesi paylaşılmadı; durumu maç saati netleşecek... Anadolu Efes'in ilk maçta tercih etmediği yabancılar Filip Petrusev, James Anderson, Adrien Moerman ve sakatlıkları olan Vasilije Micic ile Krunoslav Simon oldu. İkinci maçta Chris Singleton yerine Moerman'ı parkede görebiliriz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın arasında bu sezon oynanan 6 maçın tamamında "157.5 ÜST" tercihi kazandırdı. (158 - 173 - 162 - 158 - 163 - 161)

- Fenerbahçe Beko bu 6 maç içerisinde Anadolu Efes'i 2 kez yendi, 2 maçta da 85 ve üzeri sayı attı. (90-68 & 85-76)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Beko kazanır" oldu! %15'lik kesim Micic'in yokluğunda hata yapmayıp seriyi 1-0 yapan sarı-lacivertli ekibin 2-0'ı da bulmasını bekliyor... %12'lik kesim ise "159.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 160 sayı çıkacağını düşünüyor.