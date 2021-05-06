ING Basketbol Süper Ligi’nde bugün iki erteleme maçı yapılacak. Euroleague'de yoğun Play-Off mesaisinden çıkan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Final Four bileti almayı başaran ve Süper Lig'in lideri durumundaki Lacivert-Beyazlılar, Avrupa'ya veda eden Kanarya'nın konuğu olacak.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele 18.00'de başlayıp tivibu S 2'den yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Efes 28 maçta 27 galibiyetle zirvede yer alırken Fenerbahçe 29 maçta 22 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Ligde bugün ayrıca 29. haftanın erteleme maçlarından Empera Halı Gaziantep ile Bahçeşehir Koleji saat 16.00’da karşılaşacak.

Anadolu Efes'te ise moraller yerinde.

Lacivert beyazlılar, 4 Mayıs'ta Real Madrid'i yenerek Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Ergin Ataman'ın ekibi, Süper Lig'de ise 28 maçta 27 galibiyete sahip.

Anadolu Efes, tek yenilgisini 23'üncü haftada Afyon deplasmanında almıştı. Liderliği haftalar önce garantileyen lacivert beyazlılar, tüm play-off eşleşmelerinde saha avantajına sahip olacak.

Efes, play-off çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes, 85-72 kazanmıştı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde oynanan iki maçta ise taraflar birer galibiyet aldı.