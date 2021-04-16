Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yapılan açıklamada,"Fenerbahçe Beko takımında yapılan son tetkikler sonrası artan Covid-19 vakaları nedeniyle, ING Basketbol Süper Ligi 29.haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı Basketbola Dönüş Protokolü "12.Bölüm-Müsabakaların Ertelenmesi" maddesi uyarınca ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.







