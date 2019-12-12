Turkish Airlines EuroLeague’in 13. maç döneminde Fenerbahçe Beko, Türk Derbisinde Anadolu Efes’i konuk etti.

Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı zorlu karşılaşmadan 81-73'lük skorla galip ayrıldı.

Efes, üst üste 7. maçını kazanarak toplamda da 13. maçında 11. galibiyetini aldı. Efes aynı zamanda üst üste 5. dış saha maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Fenerbahçe Beko’nun 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken 13. maçında da 8. yenilgisini aldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Chris Singleton'ın etkili performansıyla başlayan anadolu Efes, 4:51 kala 7-12'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında rakibine Derrick Williams ve Nando De Colo ile karşılık veren Fenerbahçe, 2:46 kala skoru 16-12'ye getirdi. Pleiss ve Simon ile üst üste basketler bularak seri yakalayan taraf bu kez Anadolu Efes oldu ve 37 saniye kala 19-20'lik üstünlüğü elde ettiler. Çeyreğe noktayı ise üçlüğüyle Luigi Datome koydu ve ilk çeyrek Fenerbahçe'nin 22-20'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-20

İkinci çeyreğe Micic ve James Anderson'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, ilk dakika geçilirken 22-24 ile üstünlüğü ele geçirdi. Sonrasında Kalinic, Bobby Dixon ve Melih ile hücumda etkili olan Fenerbahçe, 4:36 kala 33-30'luk üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin kalan bölümünde iki takım da etkili savunmalarıyla dikkat çekti ve ilk yarı 38-38'lik eşitlikle noktalandı.

İLK YARI SONUCU: 38-38

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde savunmasıyla fark yaratan Anadolu Efes'te hücumda Larkin'in de devreye girmesi 5:28 kala skoru 43-50'ye getirdi. 3:52 kala Larkin'in sayılarıyla da Anadolu Efes, 43-53 ile farkı 10 sayıya çıkardı. 1:23 kala da Efes, 47-59 ile farkı 12 sayıya getirirken çeyrek de 49-59 ile sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 49-59

Karşılaşmanın son çeyreğine etkili başlayan Efes, 4:22 kala 56-73'lük skor avantajını yakaladı. 59 saniye kala Fenerbahçe, skoru 71-76'ya kadar getirse de Anadolu Efes, karşılaşmadan 73-81'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 73-81