Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 80-70

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 34. Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes final mücadelesinde karşı karşıya geldiler.

İki takımın karşılıklı basketleriyle çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 9-9 eşitlikle geçildi. 2:19 kala Anadolu Efes, 11-18'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde farkı azaltan Fenerbahçe, ilk çeyreği 16-20 sonlandırdı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe, rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği bölümün sonunda 4:51 kala 29-22'lik üstünlüğü yakaladı. Tekrar skora ortak olan Anadolu Efes ise son 1:16'lık bölüme 33-32'lik skorla girdi. Son bölümde Melih ve Bobby Dixon ile isabetler bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 39-34 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, 6:28 kala 44-45'lik üstünlüğü yakaladı. 1:56 kala da 53-55'lik Anadolu Efes üstünlüğü vardı. Melli ve Datome ile üst üste üçlük isabetleri bulup tekrar öne geçen Fenerbahçe Beko, son çeyreğe de 61-57 önde girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde denge vardı. 8:27 kala 61-61 eşitlik söz konusuydu. Sonrasında 12-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 3:13 kala skoru 73-63 yaptı. Kalan bölümde de üstünlüğünü korumayı başaran Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan 80-70'lik skorla galip ayrıldı.

Son iki yılda kupada finalden uzak kalan Fenerbahçe, hasreti gidererek şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Sarı-Lacivertliler toplamda ise Türkiye Kupası'ndaki 6. şampiyonluğunu yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da Luigi Datome 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kostas Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 10 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Efes'te Adrien Moerman 18 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkarken Vasilije Micic 16, Bryant Dunston 15 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko kupasını aldı

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası’nı 6. kez kazanan Fenerbahçe Beko, kupasını TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok’un elinden aldı.

En Değerli Oyuncu: Luigi Datome

Finalde En Değerli Oyuncu ödülü, Fenerbahçe Beko’dan Datome’ye verildi. Datome, kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın elinden aldı.