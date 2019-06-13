Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 57-74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk etti.

Seride üçüncü maç öncesi 1-1'lik eşitlik bulunuyordu.

Fenerbahçe Beko'da babası vefat eden Kostas Sloukas ve sakatlıktan dönen Luigi Datome maç kadrosunda yer alırlarken sakatlıkları süren Jan Vesely, Erick Green ve Joffrey Lauvergne forma giyemediler.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda oldukça yüzdeli başladı. Ev sahibi Fenerbahçe, Bobby Dixon'ın üçlükleriyle ilk 5 dakikalık bölümü 12-11 üstün geçti. Moerman ve Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, 3:09 kala 12-19'luk skor üstünlüğünü yakaladı. Kalan bölümde Fenerbahçe, Dixon ile etkili oyununu sürdürürken ilk çeyrek 17-22 sona erdi.

Luigi Datome sahada

Fenerbahçe'nin 28 Nisan'da oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında sakatlanan ve o günden bu yana forma giyemeyen İtalyan yıldızı Luigi Datome, Anadolu Efes maçında ikinci çeyreğin bitimine 8:50 kala oyuna dahil oldu.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 8:39 kala Sinan Güler'in basketiyle skoru 21-22'ye getirdi. Fakat Beaubois ile üst üste üçlük isabetleri bulan Anadolu Efes, 3:54 kala skoru 22-28 yaptı. Micic ile de bir üçlük isabeti bulan Efes, 2:58 kala 22-31'lik üstünlüğü yakaladı. Moerman ve Micic ile isabetler bulan Anadolu Efes, ilk yarıyı 26-36 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğin başında Anadolu Efes, farkı büyük ölçüde korurken 5 dakika geçildiğinde 35-43'lük konuk ekibin üstünlüğü vardı. Sonrasında tekrar çift haneli farklara çıkmayı başaran Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in sayılarıyla 1:20 kala skoru 41-54'lük üstünlüğü yakaladı. Periyodu da konuk ekip, 45-56'lık skorla önde tamamladı.

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 7:56 kala skoru 52-59'a getirdi. Sonrasında Beaubois ve Micic ile seri yakalayan Anadolu Efes, 5:11 kala skoru 52-70 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 57-74'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve ev sahibi avantajını tekrar ele geçirdi.

4 maç kazananın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı 15 Haziran Cumartesi günü tekrar Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.