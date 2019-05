Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanacak Euroleague Final Four ilk maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İspanya’da Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena’da finale yükselmek için karşılaşıyorlar.

Normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde eşleştiği Zalgiris Kaunas’ı 3-1 ile devirdi ve üst üste 5. kez final-four biletini almış oldu. 2016/17 sezonunda şampiyon olan ve geçen sezon ise finalde Real Madrid’e kaybeden Obradovic’li Fenerbahçe, şampiyonluk için otoritelerin en büyük favorisi. Sırp antrenörün daha önce bu kupada 9 kez mutlu sona ulaşmış olması bu durumu oluşturan etkenlerden biri.

Final-Four öncesinde Sarı Lacivertlilerde sakatlık haberleriyle canlar biraz sıkıldı. İspanya’daki maçlarda Datome ve Lauvergne görev alamayacaklar. Sezonun en etkili isimlerinden biri olan Vesely ile Kalinic’in de durumları maçtan önce yapılacak kontrollerde belli olacak.

2018’in Nisan ayının ilk günlerinde oynanan normal sezon son maçlarından sonra Anadolu Efes, geçen sezon Euroleague’te son sırayı almıştı. Bu sezon ise müthiş bir ivme yakalayarak önce normal sezonu 4. sırada tamamladılar, sonrasında ise İspanyol devi Barcelona’yı kıran kırana geçen bir serinin ardından 3-2 ile eleyerek Final Four’a gelmeye hak kazandılar.

2000 yılından sonra ilk kez Final Four’da yer alacak olan Anadolu Efes’in, diğer 3 rakibine göre en önemli eksiği tecrübe eksikliği olacağa benziyor. Öyle ki antrenör Ergin Ataman’ın 2000’de Anadolu Efes ve 2003’te Montepaschi Siena’yla yaşadığı Final Four tecrübeleri dışında oyuncu olarak mevcut kadroda sadece Vasilije Micic ve Bryant Dunston’ın Final Four tecrübeleri bulunuyor.

FINAL-FOUR ÖNCESİ PERFORMANSLARA GÖZ ATALIM!

Maç başına en az sayı atan takım olan Fenerbahçe, aynı zamanda maç başına en az sayı yiyen takım olarak da dikkati çekiyor.

Savunma-hücum ribaundları ortalamaları arasındaki fark negatif olan tek ekip Anadolu Efes.

Maç başına en fazla asist yapan ekip olan Real Madrid, aynı zamanda rakiplere en az asist yaptıran ekip.

Serbest atışlarda en iyi yüzde Anadolu Efes’e ait. En kötü yüzde ise Real Madrid’e ait.

İki sayılık atışlarda en iyi yüzde Fenerbahçe’ye ait. En kötü yüzde ise CSKA Moskova’da.

Üç Sayılık atışlarda en iyi yüzde Fenerbahçe’ye ait. En kötü yüzde ise Real Madrid’te.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

· Fenerbahçe, bu sezon Euroleague’te 34 maçın 28’ini kazandı (MS 1)

· Anadolu Efes, final-four’a giden ekiplerle normal sezonda oynadığı 6 maçın 5’ini kaybetti (MS 1)

· İki takım arasındaki son 6 maçın 5’inde bu maç için açılan Toplam Sayı Limiti aşılmadı (ALT)

MİSLİ.COM ÜYELERİ FENERBAHÇE NET FAVORİ DİYOR!

Misli.com’da en çok satanlar listesinde basketbol maçları içerisinde ilk sırada yer alan Euroleague yarı final ilk maçında Misli.com üyelerinin neredeyse yarısı, Fenerbahçe’yi maçın net favorisi olarak görüyorlar. Fenerbahçe’nin hem ilk yarı hem de maç sonucunda üstün olarak açılan handikapları geçeceğini düşünen Misli.com üyeleri, 2.25’li oranından İY/MS 1/1 kuponlarına eklediler. Sonrasında en çok tercih edilen ikinci tercih ise yine Fenerbahçe’nin maç sonunda açılan handikabı geçerek mücadeleyi kazanması yönünde. MS1 tercihinde bulunanlar için oran 1.70.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY NE DİYOR?

Her şeye öncelikle Fenerbahçe’nin sakatlıkları ile başlayalım. Şu anki son duruma göre Datome ve Lauvergne bu maçta görev almayacak. Vesely’nin durumu şüpheli. Kalinic ise oynamaya daha yakın gözüküyor fakat kesin bir bilgi yok. Muhtemelen maç saatinde netlik kazanacak sakatlıklar. Sakatlıkları bir kenara koymak oldukça güç. Çünkü Real Madrid ile Avrupa’nın en güçlü uzun rotasyonuna sahip Fenerbahçe’ye direkt olarak etki eden bir durum. Özellikle Vesely’nin oynamaması durumunda durum daha da vahim olacak. Uzun rotasyonunda Melli’nin maçın büyük bölümünde tek başına savaşmak durumunda kalabilir. Ya da koç Obradovic maçın büyük bölümünde 4 kısa ile oynamak durumunda kalabilir ki bu durum Ergin Ataman’a daha çok yarayacak bir ortam yaratacaktır. Hatırlarsanız Ergin Ataman’ın Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes’teki şampiyonluklarının büyük bölümü 4 kısalı sistemlerle alınmış başarılar. Moermann gibi bir isime de sahipken Ergin Ataman bunu fırsata çevirebilir. Bu nedenle Fenerbahçe’yi zor bir maç bekliyor. Ayrıca iki takım birbirini çok iyi tanıyor. Bu sezon iki takım 7 kez karşılaştı. Şu ana kadar 60 civarı maç oynadıklarını düşünürsek her 10 maçta 1’i birbiriyle karşılaşmışlar. Ayrıca not edilmekte fayda var ki Larkin son dönemde çok formda.

Kısaca özetle geçersek Fenerbahçe’nin savunması ve Final Four tecrübesi ya da Anadolu Efes’in enerjisi maçı getirecek. İki ekibimize de iyi şanslar diliyoruz fakat ilk tercihim çok eksiği bulunan Fenerbahçe’nin kaybedebileceği yönünde. MS2 tercihi ön planda.