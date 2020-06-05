SON DAKİKA | Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Semih Özsoy, dün gece Ekonomist dergisi sosyal medya hesabı canlı yayınına katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Semih Özsoy, "Talihsiz bir açıklama bile diyemiyoruz. Talihsiz ancak bilinçsizce yapılan açıklamalara denilebilir. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntü ile izledik. Akıllara durgunluk verici bir açıklama oldu. "bizim aleyhimize bunlar yapılıyor dediğimiz zaman kimlere neler anlatıyor muşuz"

"Nihat Bey bunu eminim kasıtlı ve bilinçli olarak yapıyor"

"3 Temmuz ile biz çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kongre üyeleri, hem telefon hem faks hem de mail yağmuruna tuttu. Fenerbahçe gerekeni her zaman yapar. Nihat Bey bunu eminim kasıtlı ve bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır"

"Neye hizmet ediyor, niye bunları yapıyor bilmiyoruz. Biz anlayamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Bizim olmazsa olmazımızdır. Bilerek veya bilmeyerek, kimlere, neye hizmet ediyor? Nihat Özdemir'in bunu açıklaması lazım."

"Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır."

"Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktı"

"Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktı"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesi yönündeki serzenişler hakkında ise Semih Özsoy sert ifadeler kullandı

"Fenerbahçe, Türkiye'dir."

"Kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş var. Fenerbahçe, Türkiye'dir. Kongre üyesi olmayan insanlardan da çok telefon geliyor. 2011'den beri göz yaşı var, kan var, ter var. Fenerbahçemizin haklı davasında kimsenin böyle bir şey yapmasına göz yumamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir, olmazsa olmazımızdır"