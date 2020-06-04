Fenerbahçe’nin 3 Haziran 2018’de yapılan seçimli genel kurulu, katılımcı sayısıyla tarihe geçti. Genel kurulu unutulmaz kılan bir diğer olay ise Ali Koç’un, 20 sene başkanlık yapan Aziz Yıldırım’ı tarihi bir farkla geçerek koltuğu devralması oldu. Koç’un başkanlığa gelmesi, camiaya yeni heyecan ve büyük umutlar getirdi. Ancak aradan geçen 2 senede bu umutlar yerini büyük hayal kırıklıklarına bıraktı.

Falette fiyaskosu

Özellikle futbol takımının aldığı sonuçlar camiayı fazlasıyla mutsuz etti. Ali Koç, geride kalan iki senede 30 transfer yaptı. Bu oyuncular için 40.1 milyon Euro gibi yüksek sayılabilecek bonservis bedelleri ödendi. Ancak bunca transfere rağmen kadro mühendisliğinde ciddi çarpıklıklar ortaya çıktı. 10 orta saha oyuncusuna karşılık tek sol bek olması, sezon başından beri takımla olan Zanka’nın kiralık gönderilip, sezonun ilk bölümünde tek maça çıkan Falette’in kiralanması ve hazır olmadığı için oynatılmaması buna en güzel örnek.

3 aydır hoca yok

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Giuliano, Josef, Fernandao ve Eljif Elmas’ın satışından 41.3 milyon Euro gelir elde etti. Ancak satılan oyuncuların tamamı Aziz Yıldırım döneminde alınan isimlerdi. Ali Koç; bu kadar oyuncu transferinin yanı sıra teknik direktör konusunda da istikrar sağlayamadı. Cocu, ardından Koeman ve son olarak Ersun Yanal göreve geldi ve yollar ayrıldı. Yanal’ın istifasının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hâlâ yeni hoca bulunamadı. Ali Koç’un ilk sezonunda düşme tehlikesi yaşayan futbol takımı, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan bu sezonda da zirve yarışına erken havlu attı.

Son senesine girdi

Ali Koç’un seçildikten kısa süre sonra futbolun başına getirdiği Damien Comolli de tartışma konusu oldu. Fransız sportif direktörün özellikle yaptığı transferlerin sergilediği kötü performans, ağır şekilde eleştirilmesine neden oldu. Başkan Koç, her seferinde Comolli’ye sahip çıktı. Ancak Falette transferi sonrası eleştirilen Comolli’nin kendini savunmak için, “Ne benim ne de teknik ekibin bu transferden haberi yok. Yönetimin işi” demesi, onunla da yolların ayrılmasına neden oldu. Ali Koç, başkanlık süresindeki son yılına girdi. Seçilmeden önce iki döneme ihtiyacı olduğunu söyleyen Koç için önümüzdeki sezon özellikle futbol takımının alacağı sonuçlar, belirleyici olacak gibi görünüyor.

Kamuoyu yoklamasıyla hareket etti / Mehmet Demirkol

20 yıllık Aziz Yıldırım döneminden sonra işlerin kolay olmaması normal. Öte yandan krizin boyutu beklenmedik büyüklükte oldu. Bunun nedeni orijinal fikirden savrulmak. Uzun vadeli planlar, yepyeni bir vizyon vaat edip sosyal medyanın rüzgarıyla verilen acele kararlar. Ali Koç, aklında ve planındakini yapmak yerine neredeyse kamuoyu yoklamasıyla hareket etti. Cocu’nun gelmesi de gitmesi de Ersun Yanal’ın gelmesi de gitmesi de bunun sonuçları. Bazen bu tip büyük krizler hayatınızı yoluna koymak için en büyük fırsattır. Fenerbahçe önündeki ilk maçı ya da ilk sezonu kazanma telaşıyla plan programı unuttu. Şimdi önümüzdeki 10 yılda en az 5 şampiyonluk amacıyla soğukkanlı plan yapmak vakti. Zaten Ali Koç’a oy verenlerin amacı da buydu. Ortalama 3 senede 1 zaten şampiyon olan bir kulübe, bunun ötesinde bir vizyon getirsin istediler. Sanayide Koç neyse futbolda da Fenerbahçe o olsun istediler. Hâlâ beklenti bu.

Futbol dizaynına yanlış yerden başladı / Serkan Akcan

Ali Koç’un iki yılının başarılı geçtiğini söylemek zor. Futbol takımının dizaynına yanlış yerden başladı. Phillipe Cocu-Damien Comolli projesi maalesef ölü doğdu ve bedeli de ağır oldu. Ersun Yanal hamlesi ise aşırı duygusallık barındırıyordu. Taraftarın istediği hocayı reddetmiş olmamak adına yapılan bir hamleydi ve sonu yine mutsuz bitti. Ali Koç’un ilk iki sezonu başarısızlıkla geçti. Koç, duyguları bir yana bırakıp mantıkla doğru yapılanmaya odaklanmalı. Bir kere altyapı meselesini kökünden çözmeli ve Fenerbahçe A Takımı’nda aşağıdan çıkmış oyuncu görmeliyiz. Emre Belözoğlu’nun sportif yapının içinde olduğu yeni düzenin başına doğru bir antrenör ekibi getirilirse, geride kalan 2 yılı unutturabilir. Neticede Aziz Yıldırım da geldiğinde ilk iki sezon sıkıntılar yaşadıktan sonra ayağa kalkmıştı.

Kazandığı krediyi çok çabuk tüketti / Erman Özgür

Ali Koç’un seçimi kazandığı dönem (ki bana göre Fenerbahçe camiası ile birlikte futbol dünyası da bu değişimi gerekli görüyordu) ekonomik anlamda zorlukların hissedilmeye başlandığı bir zamana denk geldi. Ali Koç saha içi başarısı için uzun vadeli bir plan yapmış olsa da yaptığı tüm seçimlerin tamamı kısa sürede takımı felaketin eşiğine getirdi. Elbette kimse niyetinden şüphe etmedi ancak yaptığı seçimlerle işe başlarken aldığı krediyi de çabuk tüketti. Artık yapacağı teknik direktör seçimi de çok kritik hale geldi. Belki de bunun için acele etmiyor. Seçeceği ismin; hem taraftarın hem oyuncu kadrosunun üstünde ağırlığını hissettirmeyi başarabilmesi, baskın ve biraz agresif bir oyunla şampiyonluk için çok iddialı bir takım yaratması şart. Yani yeni hocanın camianın isteklerini, beklentilerini, Ali Koç ve yönetimin durumunu iyi analiz ederek işin başına bu sorumluluğun bilincinde gelmesi gerek