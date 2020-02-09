Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe cephesinden mücadelenin hakemi Ümit Öztürk'e sert eleştiriler gelirken, bir tepki de Ali Koç'tan geldi. Yayıncı kuruluşun canlı yayınına bağlanan Koç, "Günlerdir bu konuları anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe üzerinde bazı oyunlar oynandığını, çelişkili kararlar verildiğini, algı operasyonları yapıldığını anlatmaya çalışmıştım. Görünen köy, kılavuz istemez. Operasyon yapılacaksa, genelde bu işler 2. yarıda başlar." dedi.

Alanyaspor'un kazandığı ilk penaltı pozisyonu yorumlayan Koç, "Jailson'un pozisyonu penaltıysa, maçın sonundaki pozisyon net penaltıdır. Hakem ceza alanı içinde iyi pozisyonda. Bu penaltıyı görüp, verebilmesi gerekir. Diyelim ki göremedi, hakemlik zor bir meslek. Çok şükür ki 2 senedir teknoloji var, bunun amacı hatayı indirmek. Kol apaçık, kola değmese, iki oyuncumuzun önüne düşecek, nispeten boş bir kale ile karşı karşıya kalınacak. VAR hakemi ile ilgili maçtan önce de uyarılmıştık. VAR hakemi bilerek çifte standart uygulamıştır. Bir takımın önüne kesmek, bir takımın önünü açmak için çabalanıyor. Net bir şekilde Fenerbahçe'nin üzerine oynanmaktadır. 3 Temmuz'da haklı kupamız nasıl alınmaya çalışıldığını tüm Türkiye gördü, bu sefer de muhtemel şampiyonluğumuzun önü kesilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

'Fenerbahçe sahipsiz değildir'

"Bu olay, sosyal, toplumsal, büyük olaylara sebebiyet verebilecek bir noktaya gelmiştir. Benim en büyük korkum da budur. Bizler çok büyük finansal sıkıntılar içinde iyi işler yapmaya çalışırken, bu yaşadıklarımızı kabullenmemiz söz konusu değildir, mümkün değildir. Fenerbahçe sahipsiz değildir, Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarı vardır. İnsanlar aptal değil. Bugün yaşananlar sürpriz olmamakla beraber, şok etkisi ile ileride yaşanacakların da habercisi olmaktadır."

'Bu böyle gitmez, gidemez'

"Futbolcuların alın teri, emekleri yenmektedir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat. Biz Fenerbahçe olarak, hakkımız olmayan hiçbir şeyi istemiyoruz. Fenerbahçe sahipsiz değildir, biz olalım ya da olmayalım. Hiç yönetim bile olmasın... Bu kulübün milyonlarca taraftarı, bu kulübün sahibidir ve bu taraftarlar dönen dolapların farkındadır. Şu 2-2.5 saatte bize gelen mesajların haddi hesabı yok. Büyük bir infial var Fenerbahçe camiasında. Bu böyle gitmez, gidemez."