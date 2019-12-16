Takıma:

Bir darbe daha yedik. Çıkarız buradan ama radikal kararlar alacağız elbette. Şampiyon olacağız!

Fatih Terim'e:

Spor basınında Fatih Terim’dan daha çok korunan hoca yoktur. Onun nedenlerini de açıklayacağız

Mustafa Cengiz'e:

Bazı başkan seviyesindeki açıklamalar sabrımızı taşıracak seviyeye geldi. Cevap vereceğim

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Başkan Koç, önemli mesajlar verdi. Ali Koç ilk olarak Sivasspor’u tebrik etti ve süreklilik arz eden bir futbol oynadıklarını söyledi. Ardından kendi takımına değinen başkan, “Bizde de süreklilik arz eden deplasman sıkıntısı var. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik, 3 puan kaybettik” ifadelerini kullandı. Farkın kapanabileceğini dile getiren Ali Koç, “Oyuncularla da konuştum. Çıkarız buradan. Bazı tedbirleri, radikal kararları alacağız elbette” diye konuştu.

‘Hırstan kendini tutamamış’

Başkan, Sadık’ın sakatlanmasına üzüldüğünü ve durumunun ciddi göründüğünü söyledi. MHK Başkanı ile görüşmesi sonrası hakem kararlarını nasıl bulduğu sorulan Başkan Koç, “Ne vardı ki hakem kararlarında! Biz bugün kötü oynadık, kaybetmeyi hak ettik. Rodrigues’in haklı olarak gördüğü bir kırmızı kart. Konuştuk, oyuncu da kabul ediyor. Hırstan kendini tutamamış. Ozan Tufan da kaptan, kendine hakim olması gerekirdi. Biraz hak veriyorum ama tasvip etmiyorum” yanıtını verdi.

‘Takımı güçlendireceğiz’

Ali Koç, Rıza Çalımbay’ı sevdiğini ve maçtan sonra kutladığını söyleyerek, “Şampiyon olacağız. Kayıpların erken gelmesi atlatılır. Takımı güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Koç, bir muhabirin Terim için, “Reklam servislerinden spor servislerine mesaj gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor” sözlerine, “Beni kast ettiyse söylesin. Duymadığım konuda yorum yapmam. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Terim’den daha çok korunan hoca yoktur. Onun da nedenlerini zamanı gelince açıklarız” dedi.

‘Bizim için olmuş!’

Koç, Mustafa Cengiz’in kendilerine yönelik sözlerine ise, “(Ali Koç’un Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriyya Alp ile görüşmesi) Yok efendim niye buluşmuşlar, yüzde 30’dan 40’a yükselmesi falan bizim için olmuş... Bazı başkan seviyesindeki açıklamalar sabrımızı taşıracak seviyeye geldi. Onlara da cevap vereceğim” ifadeleriyle çıkıştı.



