Dünya genelinde yayılan koronavirüs salgını karşısında, Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye'de ihtiyaç sahipleri için çalışmalara başladı. İstanbul Valiliği'nin başlattığı ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyasına Fenerbahçeli futbolcular aralarında topladıkları 5 milyon TL ile katkıda bulunduğu açıklandı.

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, FB TV'ye çıkarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundular.

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İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Sayın Valimizin düzenlendiği kampanyaya katıldık. Tüm alternatifleri değerlendirdik. 23 Mart'ta Getir firması ile toplantı yaptık, toplantıda olası bir sokağa yasağı getirilmesi halinde 1,200 çalışanımıza erzak yardımı yapabilir miyiz diye görüştük."

"Aradan geçen sürede, Getir'e yaşlı vatandaşlarımıza da yardım yapmak istediğimizi söyledik ve onlar da bize, Valilik ile yapacakları kampanyayı anlattı. Sonrasında Valilik ile de görüştük ve bu düşüncemizei kabul ettiler. 33 bin gıda kolisi destek sağlayacağız."

"Bu vesileyle hayatlarını risk ederek, çok az dinlenip, çok uzun saatler çalışan, cephede bizlerin sağlığı için hayatlarını riske eden sağlık personeline, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz"

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'İyimser ve umutlu olmalıyız'

"Biz süreci evde geçirirken, cephede olmasa da cephe arkasındaki tüm emekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah, sizleri de korusun, güç kuvvet versin. Bugünler de geride kalacak. Ruh sağlığımıza, fiziksel sağlığımıza dikkat etmeliyiz. İyimser ve umutlu olmalıyız"

Ali Koç'tan çağrı

"Rakiplerimize sesleniyorum. Gelin devletimize, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olalım. Fenerbahçe Kulübü olarak tüm sporculara, teknik kadrolara, hakemlere, TFF'ye, yayıncı kuruluşa sesleniyoruz, gelin omuz omuza bir örnek teşkil edelim, yardımcı olalım."