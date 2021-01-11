Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil transfer açıklaması
Son dakika Mesut Özil transfer haberi... Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluş hakkında sert açıklamalarda bulunurken, basın mensuplarının Mesut Özil sorularına da cevap verdi. Geçmişe oranla transferi bitirmeye daha yakın olduklarını belirten Koç, "Ben hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir tane bile açıklama yapmadık. Ama geçmişe nazaran da daha yakın bir mevzu olduğunu da söyleyebilirim. Kesinlikle bitmiş bir şey yok. Bitmiş gibi haberlerin çıkması da bizim elimizi zayıflatıyor. " ifadelerini kullandı.
Maç sonu Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Mesut Özil'le ilgili olan açıklamaları şu şekilde:
Ben hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir tane bile açıklama yapmadık. Ama geçmişe nazaran da daha yakın bir mevzu olduğunu da söyleyebilirim. Kesinlikle bitmiş bir şey yok. Bitmiş gibi haberlerin çıkması da bizim elimizi zayıflatıyor.
Hocamızın hangi mevkilere transfer istediği ortadadır. O pozisyonlar çerçevesinde sportif direktörümüzün bizlere verdiği bir liste var. Herhangi bir kulüp ya da futbolcu adı vermem doğru olmaz.