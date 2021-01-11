Maç sonu Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Mesut Özil'le ilgili olan açıklamaları şu şekilde:

Ben hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir tane bile açıklama yapmadık. Ama geçmişe nazaran da daha yakın bir mevzu olduğunu da söyleyebilirim. Kesinlikle bitmiş bir şey yok. Bitmiş gibi haberlerin çıkması da bizim elimizi zayıflatıyor.

Hocamızın hangi mevkilere transfer istediği ortadadır. O pozisyonlar çerçevesinde sportif direktörümüzün bizlere verdiği bir liste var. Herhangi bir kulüp ya da futbolcu adı vermem doğru olmaz.







