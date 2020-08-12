Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, harcama limitlerinden transferlere kadar bir çok konuda önemli ifadeler kullandı. Ali Koç dün Galatasaray başkanının kullandığı cümleye atıfta bulunarak, "Elbette bir şeyin kıblesi olmak önemli ancak bu kadar kötü durumda olan bir futbolun kıblesi olmak, pek övünülecek bir şey değil" sözlerini söyledi.

Ali Koç sözlerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla başladı. Ali Koç, "Benim için Mustafa Cengiz’in sağlığı her şeyden önemli. Başkan iyileşsin, ben şampiyon olmuş kadar sevineceğim" ifadelerini kullandı

Başkan Ali Koç, Mert Hakan Yandaş transferinin nasıl gerçekleştiğini de detayları ile açıkladı

"Mert Hakan ile ilgili ifadeleri bir miktar üzülerek takip ettik. Aslını astarını söylemek durumundayım. Mukavelesi olan oyuncu ile, arkadan dolaşıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak, etik değildir"

"Mert Hakan bize Kasım ayında önerildi. Sonra anlaşma sağlanmış bir takımla. İki takım arasındaki önemli bir maçtan 2 hafta önce olduğu varsayılırsa, bu da enteresan."

"Mart döneminde ligler durdu, Emre Belözoğlu'yla da görüştük. Artık şampiyonluk adayı değiliz, oyuncuyla görüşmek istiyoruz dedik. Mert Hakan, ''Sözüm var, belli şartlarda anlaştık, 10 Haziran'a kadar sözümü tutacağım'' dedi. Nitekim öyle oldu."

"Mert Hakan'ın duruşu, benim açımdan takdire şayan bir duruştur. Bizim yaptığımız anlaşma, onun daha önce Galatasaray ile anlaştığı şartlardan, daha düşük şartlar"

"Anladığım Vedat'tan sonra çok istenen bir futbolcunun kaptırılması sıkıntı yaratmış. Biz şu dönemde bu polemiklere ihtiyacımız yok ama cevap vermek durumundayım. Baskı altındayız. Orada sanki baskı biraz daha fazla"





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son olarak harcama limitleri hakkında konuştu. Ali Koç, "Köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyiz. 64 milyon Euro'dan 18 milyon Euro'ya inmek söz konusu bile değil. Böyle yaptığınız zaman. Ben federasyona gidip diyeceğim ki 4 hafta içinde Levent'te binaya taşın, araçlarınızı bırakın bisikletle işe gidin demek gibi. Hiçbir farkı yok"

"Bugün Fenerbahçe'ye yapılan muamele, hiçbir şekilde gerçekçi değil, uygulanabilir değil. 250 milyon almak varken geri çevireyim. Yapamıyorsak bir nedeni var. Bunları sıralayınca 'haklısınız' deniyor. İnşallah orta yolu bulucaz"



