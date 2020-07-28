Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lig 20 takımla oynanabilir

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç ligin 20 ya da 21 takımla oynanmasını desteklediklerini belirtirken yeni yabancı kuralı ve harcama limitleri hakkında da konuştu

Ali Koç, "Yabancı oyuncu için yeni karar 2021-22 sezonunda uygulansın, altına tüm kulüpler imza atsın. 'Oldu bitti'ye gelince ekonomik olarak da etkisi var. Gidecek, gelecek, transfer edeceğini oyuncularda pazarlık gücü azalıyor" şeklinde konuştu

Ali Koç, "Ligin 20 takımla oynanması bence olumlu, birçok ülkede 20 takım var, burada niye olmasın? Bazı kulüplerin maddi kayıpları olabilir ama bunun kolaylıkla telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Düşmenin kalkmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı

Ali Koç, "Mehmet Sepil'in görevden ayrılmasını istemem" ifadelerini kullanırken Kulüpler Birliği Başkanlığı konusunda bir düşüncesi olmadığını da belirtti.

Ali Koç, transferler hakkında ise son olarak Kurban Bayramı sonrasında ayın 4'ünde oyuncu transferi ve teknik direktöre dair her şeyi açıklayacaklarını sözlerine ekledi



