Fenerbahçe 'nin 114 yıllık tarihinin özel bir görsel çalışmayla anlatıldığı Vakt-i Fener eserinin Avrupa lansmanı, kuruluşunun 20. yılını kutlayan Hamburg Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yüksek katılımın olduğu organizasyonda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara çağrıda bulundu. Şampiyonluktan umudu kesmediğini vurgulayan Başkan Koç, ''Bu seneden kesinlikle ümidimi kaybetmedim. Biz 3 haftada bu noktaya geldiysek, 3 haftada bambaşka noktaya da gelebiliriz. İnanmaya devam edin, dualarınızı eksik etmeyin.'' dedi ve ekledi:

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'Fenerbahçe’nin başarıları diğer camialara göre çok daha zor'

''Şampiyonluk diğer kulüpler için 1’se Fenerbahçe Spor Kulübü için 5 zordur. Elde ettiğimiz bütün şampiyonluklar, büyük mücadeleler sonunda olmuş şampiyonluklardır, bir tanesi hariç. Bu durum Fenerbahçe’nin büyüklüğünde diye övünsek mi, bu nasıl bir haksızlık acaba diye kendi kendimize dövünsek mi bilmiyorum ama Fenerbahçe’nin başarıları diğer camialara göre çok daha zor, çetrefilli olmuştur. Akıntılara, rüzgara, fırtınalara karşı olmuştur ve tarih boyunca böyle olmuştur. Sadece sportif başarı değil, Fenerbahçe tarihi boyunca 3 kez kapatılmaya çalışılmış ve her seferinde taraftarı sokaklara dökülmüş, kendi evladını sahipleniyormuş gibi bu kulübü sahiplenmiştir.''









'Biz federasyona kimseyi vermedik isim olarak'

''En yakın örneği de 2011’de. Ama bir yandan başka bir camia yoktur ki kendi kendini dibe kendi mensupları tarafından bu kadar aşağı çeken. Bu da bize has bir şey. Bu da pek övünülecek bir şey değil. Diğer camialara baktığım zaman eski yöneticiler olsun, sporcu yorumcuları olsun, o camiaya mensup medya muhabirleri olsun hep kendi camialarını sahiplenirler hatta toz kondurmazlar. Hele federasyondaki mensupları. Mensup diyorum. Ne demek istiyorum? Biz federasyona kimseyi vermedik isim olarak. Ama teamül bir kulüpten 3’er tane, amatörlerden bir tane…''

'Bunu başka kulüplerde göremezsiniz'

''Onun bir yapısı var. Bizim zamanımızda veya bizden önce. Ne hikmetse Fenerbahçe’ye en çok zarar veren federasyonlardaki Fenerbahçeliler olmuştur. Bunu başka kulüplerde göremezsiniz. Yanına bile yaklaşmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başarı sağlayabilmesi için diğer kulüplere nazaran en çok kenetlenmeye, birlik ve beraberliğe, taraftarının elini taşını altına koyması gereken kulüplerden bir tanesidir. Kulübüdür, bir tanesi değil. Kulübüdür. Bunu unutmayın.''

'Türkiye Ligi’nin en kuvvetli kadrosu ama...'

''Sözlerime son vermeden önce biraz da sizleri, bizleri, hepimizi üzen futbol takımımızdan bahsedeceğim. Son 2 sezon da olduğu gibi bu sezona da çok güzel başladık, 7. hafta itibarıyla liderdik. Sonra 4 hafta geçti… Yani 7. haftada bundan sonraki 4 hafta için en kötü tabloyu çiz deseniz aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler oldu. Hiç abartmadan, sizin gönlünüzü hoş tutmak için değil, inandığımız bir şey söylüyorum. Kağıt üzerinde takımımız, bugün bence, bizce, arkadaşlarım da katılıyorlar, Türkiye Ligi’nin en kuvvetli kadrosu ama daha lig başlamadan aşağı çekilmeye başladık. 3 galibiyet aldık, 9 puan, 0 gol yedik, 4. hafta İstanbul’da Sivasspor ile berabere kaldık, daha o gün protestolar başladı.''









'Sizden tek ricam, biz inanıyoruz, sizler de inanmaya devam edin'

''Siz de biliyorsunuz ki futbolun olağan akışına aykırı bir durum. Bu hareketlenmelerin geleceğini zaten biliyorduk. Önemli değil. Önemli olan bizim kazanmamız. Fenerbahçe’nin kazanması, 3 puanları her şeyin üzerindedir. Diğerleriyle biz uğraşırız. Sizden tek ricam, biz inanıyoruz, sizler de inanmaya devam edin. Göreceksiniz, her puan kaybında, her maç kaybında, her olumsuz durumda ortaya çıkan, sosyal medyada aktif olan, her olumsuz maç sonunda zil takıp oynayanlar inşallah Allah’ın izniyle çok mutsuz olacaklar. Ben ve arkadaşlarımın, sizin gibi insanların samimi çabaları, çalışmaları, gayretleri, niyetleri…''

'Yaşadığımız bu talihsizlikler, bizim de beceriksizliklerimiz var tabii ama bu böyle gitmeyecek'

''Ben insanı hep niyetiyle ölçerim, sadece iyi futbolcu mu diye bakmam, iyi insan mı diye de bakarım. Çocuklarıma tek öğrettiğim şey iyi insan olmaktır. Bunun bir karşılığı olacak. Bu böyle gitmeyecek. Yaşadığımız bu talihsizlikler, bizim de beceriksizliklerimiz var tabii ama bu böyle gitmeyecek, bir yerde bu dönecek. Onun için inanmaya, desteklemeye, biz olalım olmayalım Fenerbahçe’yi 1 dakika dahi yalnız bırakmamaya lütfen öncelik verin, azami gayret gösterin. Sizden tek ricam bu.''

'Üstümüze bir de FETÖ geldi'

''Fenerbahçe 21. yüzyılda tarihinde yaşamadığı şeyler yaşadı. Düşünebiliyor musunuz bir takım 8-10 senede şampiyonluğu 3 kere son maçta kaybetti. Üstümüze bir de FETÖ geldi. Belimizi kırdı ama duvara tosladı. Belki bunu telaffuz edemeyenler bile rekabet hırsı gözünü bürümüş ama kendini milliyetçi sayan FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen insanlar söz konusu Fenerbahçe olunca bize dil uzatanlar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararını hiçe sayanlar, göreceksiniz. Zaman içinde tarih Fenerbahçe’nin, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için neler yaptığını, nelerle boğuştuğunu, mücadele ettiğini, tek başına, kimse yanında yokken ülkeyi ne büyük felaketten döndürdüğünü tarih yazacaktır. Bugün yazmasa yarın yazacaktır. Alacağımız hiçbir şampiyonluk bize bu kadar gurur vermeyecektir geçmişte yaşadıklarımızda olduğu gibi.''





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'Biraz daha sabretmemiz gerekebilir'

''Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanı, yönetimi kim olursa olsun cansiperane sarılın, koruyun, sahiplenin. Seviyorsunuz zaten. Öyle ya da böyle bizler için de 4 senede hangi şartlarda başkanlık yaptığımızı zaman içinde anlatacağız ama bu şans dönecek. Biraz daha sabretmemiz gerekebilir. Bu seneden kesinlikle ümidimi kaybetmedim. Biz 3 haftada bu noktaya geldiysek, 3 haftada bambaşka noktaya da gelebiliriz. İnanmaya devam edin, dualarınızı eksik etmeyin. Bir kez daha Mustafa başkana, yönetim kurulu üyelerine, ailelerinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, eksik olmayın. Kalpler beraber."