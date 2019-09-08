Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Kenetlenirsek her şey mümkün'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı- Lacivertliler’in kulüp dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk 3 haftasında alınan 7 puandan ve ortaya konan futboldan oldukça memnun olduğunu dile getiren Başkan Koç, şu ifadeleri kullandı: “Trabzonspor mücadelesinde sayısız pozisyondan yararlanamadık, galibiyeti kaçırdık, ancak ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti. Yoluna emin adımlarla yürüyen takımımız, camiamızın desteği ile sahip olduğu şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor ve 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor.”

‘Çok sıkı çalıştık’

“Yeni sezon transfer çalışmalarımızı da hocamız Ersun Yanal ve sportif direktörümüz Damien Comolli ile çok sıkı bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Bu sezon hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak uzun yolculuk, yönetim, teknik heyet, sporcu ve taraftarlarımızın birlik ve beraberlik ile kenetlenmesiyle ancak mümkün olacaktır.”

Koç, Brezilyalı Jailson’a düzenlenen doğum günü kutlamasında yer aldı.