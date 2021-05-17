Ali Koç, 20 senelik Aziz Yıldırım döneminin ardından 3 Haziran 2018’deki kongrede rekor oyla başkanlık koltuğunu devralmıştı. Yeni başkan Ali Koç, birçok vaat açıkladı, “Gurur duyulacak bir Fenerbahçe sözü veriyorum” dedi. Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmedi. Ali Koç’un ilk sezonunda ligden düşme tehlikesi yaşayan Fenerbahçe, son haftalardaki çıkışla sezonu 6. bitirdi. Geçen sezon ligi 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler, bu sene şampiyonluğun en büyük favorisiydi. Yine olmadı...

1.5 milyar TL!

Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray’ın arkasında, 3. olabildi. Bu sonuç en çok Ali Koç’u üzdü. Büyük moral bozukluğu yaşayan başkan Koç’un yakın çevresine, “Bu kadar para, emek ve zaman harcadım. Sonuç hayal kırıklığı. Çok üzgünüm. Böyle olmamalıydı” diyerek dert yandığı öğrenildi. Ali Koç’un şu ana kadar Fenerbahçe için tam 150 milyon Euro (1 milyar 540 milyon TL) harcadığı öne sürüldü.

Yeniden aday oluyor

3 yılın ardından Ali Koç’un görev süresi doldu. Koç, henüz adaylığını açıklamadı. Kararını bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Başkanın tüm hayal kırıklığına rağmen yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan seçilmeden önceki adaylık sürecinde, “Bana 2 dönem lazım” diyen Ali Koç’un bu sözünün arkasında durması, başladığı işi yarım bırakmaması bekleniyor.







