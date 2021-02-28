Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istediği cevapları aldı

Trabzonspor karşılaşması öncesi hafta içinde Samandıra'ya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları, hem takımı daha iyi oyması konusunda uyarmış hem de zorlu maça motive etmeye çalışmıştı.

Önceki gün Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımının, Euroleague'de Anadolu Efes'e evinde farklı mağlup olduğu mücadelede Başkan Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'la birlikte maçı izlemişti. Burada bu üçlü mini bir toplantı yaptı. Ali Koç'un, beklentilerini bir kez daha sıraladığı ve tatmin edici cevaplar aldığı bilgisine ulaşıldı.



