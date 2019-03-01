Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dolandırıldı, sosyal medya çalkalandı

Telefon dolandırıcıları, sahtekarlıkta sınır tanımadı. Hırsızlar bu kez iş dünyasını hedef aldı. Dolandırıcılıktan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y. (47), 2015 yılında patronlara yönelik hain bir tuzak hazırladı. Dolandırıcı, telefonla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un da aralarında bulunduğu 9 işadamını aradı. Kendisini "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri" olarak tanıttı. Ardından ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını açıkladı.

YORUM YAĞDI

Ali Koç, Tavit Köletavitoğlu ve Mehmet Yiğit Şardan gibi 9 önemli isim, dolandırıcıya inandı. Ali Koç 10 bin lirasını, diğer işadamları da toplam 26 bin lira 500 lirasını kaptırdı. Skandal, ortaya çıkınca dolandırıcı hakkında soruşturma açıldı. Cezaevindeki S.Y. hakkında 90 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'nin Başkanı Koç ile birlikte 9 işadamının dolandırılması, sanal alemli salladı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlardı:

Telefon dolandırıcıları, sahtekarlıkta sınır tanımadı. Hırsızlar bu kez iş dünyasını hedef aldı. Dolandırıcılıktan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y. (47), 2015 yılında patronlara yönelik hain bir tuzak hazırladı. Dolandırıcı, telefonla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un da aralarında bulunduğu 9 işadamını aradı. Kendisini "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri" olarak tanıttı. Ardından ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını açıkladı.

YORUM YAĞDI

Ali Koç, Tavit Köletavitoğlu ve Mehmet Yiğit Şardan gibi 9 önemli isim, dolandırıcıya inandı. Ali Koç 10 bin lirasını, diğer işadamları da toplam 26 bin lira 500 lirasını kaptırdı. Skandal, ortaya çıkınca dolandırıcı hakkında soruşturma açıldı. Cezaevindeki S.Y. hakkında 90 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'nin Başkanı Koç ile birlikte 9 işadamının dolandırılması, sanal alemli salladı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlardı:

Patronlar hesabı şaşırdı. Dolandırıcıyı CEO yapmak lazım.

Koç'u dolandırmayan mı var. Başta Comolli!

Vizyon önemli vizyon...

Niye garibanları dolandıranlar bulunmuyor!

Ya Ali Koç da vermiş mi parayı!

İşadamları bu parayı verdiklerini bile hatırlamıyordur.

CEO'lar isyanda.

Boş ver Koç'um üzülme.

Dolandırıcıya nasıl kanar ya!

İnsanlık hALİ.

Ali Başkan, dolandırıcı şampiyon!

Organize işler...

Sen de mi Koç'um...

Dolandırıcıya yenildi!

Küme değil tuzağa düştü.

Ali Koç'a kırmızı kart.

Allah'tan holdingi dolandırıcıya kaptırmamış. Geçmiş olsun..

Kaynak: Takvim



