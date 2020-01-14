Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dayanamadı... Yakın takip!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 19. maç döneminde ASVEL'i 86-64 mağlup etti ve üst üste 3, toplamda ise 8. galibiyetini aldı. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko’yu Turkish Airlines EuroLeague maçında yalnız bırakmadı.

Koç, aynı saatte oynanan Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçını ise tabletiyle takip etti.

Ali Koç, taraftarların "Obradovic’e yeni sözleşme" tezahüratına ise destek verdi. Taraftarla ayağa kalkarak alkışla destek veren Ali Koç’un alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğu gözlendi.

Öte yandan Fransız ekibinin başkanı, NBA’in eski yıldızlarından Tony Parker da karşılaşmayı takip etti ve sarı-lacivertli taraftarların da alkışını aldı.