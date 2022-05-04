Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısında konuşacak
Pazar günü Süper Lig'de Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de son dönemdeki sert açıklamalarıyla gündemi sarsan Başkan Ali Koç perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-Lacivertliler'in patronu gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe 'den basın toplantısı kararı... Son günlerdeki sert açıklamalarıyla dikkat çeken Sarı-Lacivertliler Başkanı Ali Koç yeni bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
Kanarya'dan yapılan duyuruda, Fenerbahçe patronunun 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00’te, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gündeme dair açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.