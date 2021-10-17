Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Sarı-Lacivertli camiadan mücadelenin hakemi Ali Şansalan hakkında sert açıklamalar devam ediyor... Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik hakemin kendi aleyhlerine etkisi olmasaydı karşılaşmayı 2-0 ya da 3-0 kazanabileceklerini söyledi.

İşte Erol Bilecik'in o sözleri...

"Bizim için kabul edilemez bir akşam. 1-0 önde giden muazzam bir takımımız vardı. Hakemin herhangi bir müdahalesi olmasaydı, adaletli şekilde devam eden bir maç olsaydı, biz bu maçı muhtemelen 2-0 veya 3-0 bitirmiş olabilirdik. 23. dakikaya geldiğimiz zaman hakikaten 22 kişilik maç 22 kişi devam etti. Biz 10 kişi kaldık, diğer takım 12 kişi devam etti. Kabul edilemez dediğimiz noktanın temel unsuru Sayın Hakem Bey. Hakeme bakıldığı zaman sadece sahada oynayan futbolcuların emekleri katletilmedi. Bütün camianın, teknik kadronun, yönetim kurulunun emekleri katledildi. Esefle kınıyoruz."