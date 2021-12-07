Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için konuk olduğu dostluk maçında ezeli rakibi Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen ve futbolcuları tebrik eden Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in yaptığı 'cincon' açıklaması Galatasaraylı taraftarları tepkisini çekti.





'Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık'

''Müthiş bir oyun oldu. Bizleri gururlandırdınız. İşin güzel tarafı, biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız.'' açıklaması yapan ve bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran Erol Bilecik, Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını adeta çıldırttı.

Galatasaraylı futbolseverler, Bilecik'e tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken tecrübeli futbol adamını çok sert bir dille eleştirdi.







