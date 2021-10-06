Ezeli rakibi Galatasaray 'ı 20 sayı farkla mağlup eden ve Avrupa'daki Türk derbisinden zaferle ayrılan Fenerbahçe Safiport’un başantrenörü Victor Lapena, tüm oyuncularından istediği katkıyı aldığını söyledi. Sezonun ilk maçının Galatasaray’a karşı olmasının önemine değinen Lapena, "Sezonun ilk maçının Galatasaray’a karşı olması çok önemliydi. Eksiklerimiz var. Tamamlandıktan sonra daha çok toparlayacağız. Konsantrasyon açısından ilk maçın Galatasaray’a karşı olması ayrıca önemliydi." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Elizabeth Williams ise sezonun ilk maçının Galatasaray karşısında olmasının kendileri açısından önemine değinerek ikinci yarıda iyi direnç göstererek kazandıklarını vurguladı.

İSTANBUL (AA)