Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi şok! Taraftar stada giremedi

Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Başakşehir maçının başlamasına 1 saat kala stadyumda bulunan turnikeler arıza yaptı. Protokol tribünü girişi, loca girişleri ve basın girişinde yer alan turnikeler arıza yaptı ve kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Uzun süren turnike arızası sırasında birçok taraftar stada giriş yapamadı. Turnikelerdeki arızaların giderilmemesi sonrasında taraftarlar manuel şekilde yapılan bilet ve kimlik kontrolünün ardından stada alındı.

Loca, protokol tribünü önünde bekleyen taraftarlar içeri alınırken, Fenerium girişi önünde bulunan taraftarlar iae bekledi. Turnikelerin açılmaması nedeniyle bekleyen taraftarlar uygulamayı protesto ederek, "Yönetim uyuma taraftarın dışarıda" tezahüratı yaptı. Taraftarların içeriye girememesi nedeniyle tribünlerde oluşan büyük boşluklar da dikkatlerden kaçmadı.















