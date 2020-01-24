Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İŞTE 11'LER)
Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki en önemli maçta rakibini yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Ligin ilk iki maçı dışında puan kaybetmeyen Başakşehir ise deplasmanda kazanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... 2 takımın da 11'leri belli oldu.
Süper Lig’de son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 19. haftada Medipol Başakşehir’le karşılaşacak. Haftanın en önemli Fenerbahçe rakibi karşısında kazanmak istiyor. Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak. Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK’yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor’un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
İşte Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Tolga, Kruse, Vedat Muriç
İşte Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureaunu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak. Bu sezon ligde Kadıköy’de çıktığı 8 maçın 6’sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor’la berabere kalıp Antalyaspor’a kaybetti. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.
Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe karşısında
Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi son 3 maçını kazanan Fenerbahçe ise rakibinin iki puan gerisinde yer alıyor.