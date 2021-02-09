Fenerbahçe - Başakşehir maç sonucu: 1-2 (Uzatmalarla)

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda da hayal kırıklığı yarattı. Başakşehir'le oynanan kupa mücadelesinin ilk yarısında adeta sahada gezinen Sarı Lacivertliler, 43'te gelen Fernandes golü ve Lemos'un kırmızı kartının ardından uyandı!

İkinci yarıya Mesut Özil, Osayi Samuel ve Valencia hamlesiyle başlayan Kanarya baskıyı kurunca golü buldu. 72'de Valencia maça beraberliği getirdi.

Maçı uzatmalara götürmeyi başaran Sarı Lacivertliler'de ise 96. dakikada adeta Harun Tekin sahneye çıktı! İkinci kez hatalı gol yiyen Harun Tekin, sol kanattan Gulbrandsen'in kaleye gönderdiği şuta müdahale edemedi. Oyun kurarken hatalı pas yapması, aut atışlarını yavaş kullanması da Harun'un eksi notlarındandı.

Genç savunmacı Szalai ise 120 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada müthiş bir performans sergiledi ancak onun da bu mücadelesi işe yaramadı.

Uzatmaların son saniyelerinde ceza alanında yerde kalan Enner Valencia pozisyonunda VAR'ın müdahale etmemesine ise Fenerbahçeliler adeta isyan etti.

Tek maç eleme usulü olan mücadele sonunda Başakşehir turu geçerken, Fenerbahçe kupa hasretini 9 seneye çıkardı.

Maçtan dakikalar...

6' Sol kanattan ceza alanı içine Sinan Gümüş'ün yerden ortasında Carlos Ponck son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırıyor.

10' Sosa'nın sağ kanattan pasına yarım vole vuran Sinan Gümüş'ün şutu farklı derecede auta gitti.

15' Ozan Tufan'ın kaptırdığı top sonrasında Başakşehir 2'ye 2 kontratak fırsatı yakaladı. Lemos, Demba Ba'nın geçmesine izin vermedi.

SON ANDA SZALAI!

21' Sinan Gümüş'ün kaptırdığı top sonrasında Başakşehir gole çok yaklaştı. Harun Tekin'in kurtardığı topta Deniz Türüç, dönen topu gol yapmak üzereyken son anda Szalai müdahale etti.

İlk yarım saat iki takım adına da önemli bir pozisyon yok. Futbol adına üretkenlikten uzak, kısır bir maç...

FERNANDES HARUN'U AVLADI! DENİZ LEMOS'U ATTIRDI!

42' Başakşehir Junior Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe yüklenirken, Caner'in sağ kanattan gelişine orta denemesi topun orta sahada Başakşehir'e gelmesine sebep oldu. Kontratakta Lemos Deniz'e faul yaptı ancak Başakşehir atağı devam etti. Sağ çağrazda topu alan Junior Fernandes kaleci Harun'u kapadığı köşeden avladı.

VAR KONTROLÜ VE KIRMIZI KART...

Golün ardından Lemos sarı kart gördü. Ancak VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Fırsat Aydınus'u pozisyonu izlemeye davet etti. Ekrandan pozisyonu tekrar izleyen Aydınus, sarı kartı iptal etti ve Lemos'a direkt kırmızı kart gösterdi.

EROL BULUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Serdar Aziz ve Osayi-Samuel oyuna girdi.

Çıkan isimler Caner Erkin, Thiam ve Sinan Gümüş.

59' Ferdi Kadıoğlu yerini Enner Valencia'ya bırakıyor.

66' Enner Valencia'nın frikiği auta gitti.

ENNER VALENCIA'DAN UMUT VEREN GOL!

72' Osayi Samuel'in uzun pasında Cisse kafayla indirdi, topu alan Enner Valencia rakibine önce sola sonra sağa çekip vücut çalımı attıktan sonra düzgün vurdu ve Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü attı.

MAÇ UZADI!

HARUN'UN HATASI PAHALIYA PATLADI

96' Gulbrandsen sol kanattan kaleye doğru gönderdi, Harun Tekin'in yanlış yerde pozisyon alması Fenerbahçe adına pahalıya patladı ve Başakşehir 2-1 öne geçti.

VAR ÇAĞIRMADI, FENERBAHÇELİLER ÇILDIRDI

120' Enner Valencia ceza alanında yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus devam derken VAR'ın da pozisyona müdahale etmemesi Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.





Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri...

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse.

Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponk, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Demba Ba.

Maçtan notlar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20:45'te başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan Galatasaray debisine göre 7 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Galatasaray maçında 11'de görevlendirdiği; Altay, Serdar, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Osayi-Samuel, Nazım Sangare'yi yedek soyundururken, Harun, Gökhan, Lemos, Sinan, Ferdi, Thiam, Cisse'ye görev verdi. Erol Bulut, Başakşehir maçına şu 11'le çıktı: "Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse."

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Tisserand, Gustavo, Pelkas ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir maçında görev alamadı.

DERBİDE GÖREV ALAN 7 İSİM YEDEK SOYUNDU

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray ile mücadele eden Fenerbahçe'de 7 isim Başakşehir maçında yedek soyundu. Erol Bulut, Altay, Serdar, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Osayi-Samuel, Nazım Sangare'ye Başakşehir maçında yedekler arasında yer verdi. Bu oyuncuların yerlerine ise Harun, Gökhan, Lemos, Sinan, Ferdi, Thiam, Cisse görev aldı.

GÖKHAN GÖNÜL 11 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 11 maç sonra 11’de yer aldı.

Kupada Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Gökhan Gönül en son ligin 12’nci haftasında oynanan Malatyaspor maçında görev almıştı.

MESUT ÖZİL YEDEK

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, kupa maçında da yedekler arasında yer aldı. Maç eksiği bulunmasından dolayı teknik direktör Erol Bulut'un son 2 lig maçında yedek soyundurduğu Mesut Özil, kupa maçında da yedekler arasında yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE 11 EKSİK

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına 11 eksikle çıktı. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edin Visca, Chadli, Aleksic, Caiçara, Da Silva, Mehmet Topal, Boli Bolingoli-Mbombo, Hasan Ali, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir ve Tolga Ciğerci Fenerbehçe karşılaşmasında forma giyemedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise mücadeleye şu 11'le başladı: "Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Fernandes, Demba Ba."

NİHAT ÖZDEMİR İLE ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ZTK çeyrek final maçını TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi.



