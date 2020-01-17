Euroleague’de sezona kötü başlayan Fenerbahçe transferler ve Vesely’nin iyileşmesinin ardından toparlanmış, Olympiakos ve Baskonia’yı deplasmanda, salı günü de Asvel’i İstanbul’da devirip Play-Off ile farkı 2 galibiyete indirmişti. Sarı-Lacivertliler dün akşam Euroleague’nin en pahalı kadrosuna sahip takımı Barcelona karşısında kötü başladı maça. Temsilcimiz İspanyol ekibinin 11-0’lık serisine Thomas’ın faul atışlarıyla nokta koysa da Barça arayı açmayı sürdürdü. 12. dakikaya girilirken fark 18 sayıya (12-30) çıktı. Bu andan sonra kontrolü ele alan Fenerbahçe devreye girerken farkı 3’e indirdi: 39-42.

Hücum ritmini yitirdi

Üçüncü çeyrekte, Brandon Davies ve Claver’ın sayılarına temsilcimiz Datome, Nunnally ve Kalinic ile karşılık verdi, final bölümüne Barcelona 61-56 önde girdi. Son çeyreğe etkili başlayan Kanarya, Ali Muhammed’in sayısıyla bitime 8 dakika kala ilk kez öne geçti: 62-61. Ancak bu andan sonra hücum ritmini yitiren temsilcimiz kritik anlarda top kayıpları yaptı, rakibin hatalarını da değerlendiremedi ve 80-74 mağlup oldu. Fenerbahçe 20. haftada 12. yenilgisini aldı. 3’üncü sıradaki Barcelona ise 3 maçlık mağlubilyet serisini noktalayıp ayrıldı İstanbul’dan.