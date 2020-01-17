Fenerbahçe, Barcelona'yı yıkamadı
Fenerbahçe, Euroleague’nin en pahalı takımı Barcelona karşısında 18 sayı geriden geldi, son periyotta öne geçti. Kritik anlardaki top kayıpları ve rakibe verilen 11 hücum ribaundu finalin muhteşem olmasını engelledi, Kanarya’nın 3 maçlık galibiyet serisi noktalandı.
Euroleague’de sezona kötü başlayan Fenerbahçe transferler ve Vesely’nin iyileşmesinin ardından toparlanmış, Olympiakos ve Baskonia’yı deplasmanda, salı günü de Asvel’i İstanbul’da devirip Play-Off ile farkı 2 galibiyete indirmişti. Sarı-Lacivertliler dün akşam Euroleague’nin en pahalı kadrosuna sahip takımı Barcelona karşısında kötü başladı maça. Temsilcimiz İspanyol ekibinin 11-0’lık serisine Thomas’ın faul atışlarıyla nokta koysa da Barça arayı açmayı sürdürdü. 12. dakikaya girilirken fark 18 sayıya (12-30) çıktı. Bu andan sonra kontrolü ele alan Fenerbahçe devreye girerken farkı 3’e indirdi: 39-42.
Hücum ritmini yitirdi
Üçüncü çeyrekte, Brandon Davies ve Claver’ın sayılarına temsilcimiz Datome, Nunnally ve Kalinic ile karşılık verdi, final bölümüne Barcelona 61-56 önde girdi. Son çeyreğe etkili başlayan Kanarya, Ali Muhammed’in sayısıyla bitime 8 dakika kala ilk kez öne geçti: 62-61. Ancak bu andan sonra hücum ritmini yitiren temsilcimiz kritik anlarda top kayıpları yaptı, rakibin hatalarını da değerlendiremedi ve 80-74 mağlup oldu. Fenerbahçe 20. haftada 12. yenilgisini aldı. 3’üncü sıradaki Barcelona ise 3 maçlık mağlubilyet serisini noktalayıp ayrıldı İstanbul’dan.