Euroleague’de son 3 maçını kazanan ve çeyrek final için yeniden umutlanan Fenerbahçe, Misli.com’da canlı bahis oynanabilecek mücadelede Barcelona’yı konuk ediyor. Misli.com tüm kaybeden kuponlarınızı %3’e kadar karşılayan tek bahis sitesi!

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Euroleague’e oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe yeni yıl ve yeni transferle birlikte çıkışa geçti. Olympiakos ve Baskonia deplasmanlarından galibiyetle dönen Sarı Lacivertliler son olarak salı günü evinde Asvel’i de yenerek yılbaşından bu yana çıktığı 3 Euroleague maçını da kazandı. Bu sonuçlarla ilk 8’e girme yolunda avantaj yakalayan temsilcimiz düşüş yaşayan Barcelona’yı da devirerek çıkışını sürdürme amacında. Obradovic ve öğrencileri Katalan ekibiyle oynadıktan sonra yine sahasında Olimpia Milano ile karşılaşacak. Bu iki maç Fenerbahçe’nin bu sezonki Euroleague kaderinde belirleyici olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez galip geldi.

- Fenerbahçe Euroleague’deki son iki maçında rakiplerine 70 sayı altı skor şansı tanıdı.

- Fenerbahçe kazandığı son 3 maçta ilk yarıları da önde bitirdi.

- Barcelona kaybettiği son 3 maçta ilk yarıları da geride kapattı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ FENERBAHÇE’YE GÜVENİYOR

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç oynanabilecek karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si Sarı Lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE ÖNERİYOR?

Fenerbahçe 3 maçtır kazanırken, Barcelona 3 maçtır yeniliyor. Katalan ekibi bunun yanı sıra haftasonu Bilbao'ya da kendi liginde mağlup oldu. Coach Pesiç bu takımı yönetmekte yetersiz kalıyor. Oyuncular ile coach arasındaki bağ zayıf. Fenerbahçe ise tam kadro. Thomas ve Nunnally takviyelerinin yanı sıra Vesely de iyileşti. Son Asvel maçında takıma enerji kattı. Fenerbahçe'nin büyük bir galibiyete ihtiyacı var. Bu maç da onlardan biri. Taraftar desteği ile kazanaıp Play-Off için iddialı duruma geleceklerini düşünüyorum. Tercihim 1.



