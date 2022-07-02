Takımın başına Jorge Jesus'u getiren ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe , Avusturya kampındaki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, bu akşam Sırbistan temsilcisi Partizan ile hazırlık maçı yapacak. Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor’dan ekranlara gelecek.