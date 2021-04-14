Erol Bulut’un en çok eleştirildiği konu, galibiyet serisi yakalanan dönemde bile takımın topu rakibe bırakıp kendi yarı sahasında bekleyerek oynamasıydı. Bulut’la yolların ayrılmasının en büyük nedenlerinden biri de Kadıköy’deki başarısız sonuçlar ile birlikte bu oyun anlayışı oldu. Emre Belözoğlu ilk iş olarak bu konuda değişme gitti. Topa daha çok sahip olan, daha fazla pas yapmaya çalışan bir takım oluşturdu. Gaziantep maçı sonrası, “Büyük takım böyle oynar. Fenerbahçe topu vermez” diyen 40 yaşındaki çalıştırıcının bu çabası, kısa sürede fark yarattı.









Alanya da listede

Fenerbahçe, 1-0 kazandığı Denizlispor maçında yüzde 65, 1-1 biten Yeni Malatya karşılaşmasında yüzde 74 ve 3-1 galip gelinen Gaziantep mücadelesinde ise yüzde 63 oranında topa sahip oldu. Bu üç karşılaşmanın ortalaması yüzde 67 olarak gerçekleşti. Sarı-Lacivertliler, bu alanda Avrupa’nın devlerini geride bırakarak zirveye kuruldu. Bu süreçte Barcelona’nın topla oynama ortalaması 65, Ajax’ın 64, Liverpool, PSG, Manchester City ve Benfica’nın ise yüzde 63 oldu. Alanyaspor da yüzde 62 ile listede kendisine yer buldu.

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Şutta da lider

Sarı-Lacivertliler’in Emre Belözoğlu yönetiminde ön plana çıkan bir diğer istatistiği ise maç başına 17 şut denemesi. Kanarya bu alanda da Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Napoli 16.93, Bayern Münih ise 16.57 ile Fenerbahçe’yi takip etti. Belözoğlu’nun ekibi, ayrıca üçüncü bölgede maç başına 5.6 top kaparak bu alanda 7. sırada yer aldı. Zirvede ise 9.21 top kapan Bayern Münih var.