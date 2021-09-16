Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ve fikstürü... Fenerbahçe'nin bulunduğu D Grubu puan durumu
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Commerzbank Arena'da oynanan 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona ererken gruptaki diğer maçta Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından ilk haftayı Olympiakos lider tamamladı. Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Fenerbahçe'nin ve D Grubu'ndaki fikstürün detayları haberimizde.
Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki ilk sınavını Eintracht Frankfurt karşısında veriyor. Gruptaki diğer maçta ise Olympiakos, Royal Antwerp'i ağırlıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül 2021 Perşembe
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
30 Eylül 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe- Royal Antwerp
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
Olympiakos-Royal Antwerp
2. Hafta
Fenerbahçe-Olympiakos
Royal Antwerp-Eintracht Frankfurt
3. Hafta
Fenerbahçe-Royal Antwerp
Eintracht Frankfurt-Olympiakos
4. Hafta
Olympiakos-Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp-Fenerbahçe
5. Hafta
Eintracht Frankfurt-Royal Antwerp
Olympiakos-Fenerbahçe
6. Hafta
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp-Olympiakos
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.