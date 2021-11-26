Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Olympiakos'a konuk oldu. İlk maçta rakibine 3-0 kaybeden Kanarya, Yunanistan'da kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyordu ancak 89'da yıkıldı. Tiquinho'nun golüne engel olamayan Sarı-Lacivertliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Gruptaki diğer maç Almanya’da oynandı. Lider olan Frankfurt, sadece bir beraberliği bulunan son sıradaki Antwerp karşısında 1 puanı 90+4'te kurtardı. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Alman ekibi, liderliğini sürdürdü. Grubu 3. sırada bitirmesi kesinleşen ve son maçta Frankfurt'u konuk edecek olan Fenerbahçe, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Liderlik umudunu son haftaya taşıyan Olympiakos ile Antwerp maçıyla grubu tamamlayacak.

Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :

1- Eintracht Frankfurt / 11 puan

2- Olympiakos / 9 puan

3- Fenerbahçe / 5 puan

4- Royal Antwerp / 2 puan

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül 2021 Perşembe

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos 1-0 Fenerbahçe

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Olympiakos 2-1 Royal Antwerp

2. Hafta

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt

3. Hafta

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

Eintracht Frankfurt 3-1 Olympiakos

4. Hafta

Olympiakos 1-2 Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

5. Hafta

Eintracht Frankfurt 2-2 Royal Antwerp

Olympiakos 1-0 Fenerbahçe

6. Hafta

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp-Olympiakos

Liderler direkt son 16 turuna yükselecek

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.

3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne

Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

Final 18 Mayıs 2022'de

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.