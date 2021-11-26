Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ve fikstürü! Fenerbahçe kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Olmpiakos'a 1-0 mağlup oldu. Yunanistan'da beklenmedik bir mağlubiyet alan Kanarya, Avrupa Ligi'ne veda etti. Gruptaki diğer maçta Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından 3. sırada kalan Sarı Lacivertliler, Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Lacivertli ekibin fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Olympiakos'a konuk oldu. İlk maçta rakibine 3-0 kaybeden Kanarya, Yunanistan'da kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyordu ancak 89'da yıkıldı. Tiquinho'nun golüne engel olamayan Sarı-Lacivertliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Gruptaki diğer maç Almanya’da oynandı. Lider olan Frankfurt, sadece bir beraberliği bulunan son sıradaki Antwerp karşısında 1 puanı 90+4'te kurtardı. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Alman ekibi, liderliğini sürdürdü. Grubu 3. sırada bitirmesi kesinleşen ve son maçta Frankfurt'u konuk edecek olan Fenerbahçe, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Liderlik umudunu son haftaya taşıyan Olympiakos ile Antwerp maçıyla grubu tamamlayacak.
Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :
1- Eintracht Frankfurt / 11 puan
2- Olympiakos / 9 puan
3- Fenerbahçe / 5 puan
4- Royal Antwerp / 2 puan
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül 2021 Perşembe
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
30 Eylül 2021 Perşembe
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos 1-0 Fenerbahçe
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Olympiakos 2-1 Royal Antwerp
2. Hafta
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt
3. Hafta
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
Eintracht Frankfurt 3-1 Olympiakos
4. Hafta
Olympiakos 1-2 Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe
5. Hafta
Eintracht Frankfurt 2-2 Royal Antwerp
Olympiakos 1-0 Fenerbahçe
6. Hafta
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp-Olympiakos
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.