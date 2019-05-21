Fenerbahçe Avrupa aşkına

İyi başlayamadığı sezonda uzun süre alt sıralardan uzaklaşamayan Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 maçta galip gelerek, taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı. Bir dönem küme düşme hattına kadar gerileyen Sarı- Lacivertliler, ateş hattından kurtuldu, yeni bir maceraya yelken açtı!

Trabzonspor’un Finansal Fair-Play’e (FFP) uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları’na katılamaması durumunda puan cetvelindeki 6. olan takımın yolu Avrupa’ya açılacak. Fenerbahçe de bu adaylardan biri.

Dün Büyükşehir belediye Erzurumspor’u 1-0 yenen Kanarya, gelecek hafta da Antalyaspor’u mağlup ettiği takdirde, üst sıralarda bulunan Konyaspor ve Alanyaspor’un puan kaybetmesini bekleyecek!

Bu avantajı iyi değerlendirmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal’ın öğrencileri; son haftadaki iç sahada oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.