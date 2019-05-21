Fenerbahçe Avrupa aşkına
Fenerbahçe için tarihinin en kötü sezonunda Avrupa umudu doğdu. Trabzonspor’a FFP cezası gelirse, 6. sıradaki takımAvrupa Ligi bileti alacak. Bunun için Kanarya’nın son hafta Antalya’yı yenmesi, Konya ve Alanya’dan birinin kayıp yaşaması gerek.
İyi başlayamadığı sezonda uzun süre alt sıralardan uzaklaşamayan Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 maçta galip gelerek, taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı. Bir dönem küme düşme hattına kadar gerileyen Sarı- Lacivertliler, ateş hattından kurtuldu, yeni bir maceraya yelken açtı!
Trabzonspor’un Finansal Fair-Play’e (FFP) uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları’na katılamaması durumunda puan cetvelindeki 6. olan takımın yolu Avrupa’ya açılacak. Fenerbahçe de bu adaylardan biri.
Dün Büyükşehir belediye Erzurumspor’u 1-0 yenen Kanarya, gelecek hafta da Antalyaspor’u mağlup ettiği takdirde, üst sıralarda bulunan Konyaspor ve Alanyaspor’un puan kaybetmesini bekleyecek!
Bu avantajı iyi değerlendirmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal’ın öğrencileri; son haftadaki iç sahada oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.