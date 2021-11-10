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Fenerbahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 11:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı

Sarı-lacivertli kulüp tarafından '10 Kasım Vapuru'yla ikinci kez organize eden anma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, FBÇGK üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı. Kadıköy'de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti. Saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu.

DHA

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