Fenerbahçe THY EuroLeague'in 12. hafta mücadelesinde İtalya’nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak. Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 10 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor. AX Armani Exchange Olimpia Milan ise altı galibiyet ve beş mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe - Armani Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 21:30’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.

EuroLeague'deki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes’e karşı alan Fenerbahçe, üst üste 7 karşılaşmayı kazandı.

Avrupa Ligi’nde İtalyan temsilcisiyle yaptığı 12 maçın 9’unda galip gelen sarı-lacivertlilerin, son 8 maçta rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor.

Fenerbahçe’de son durum

Fenerbahçe, son EuroLeague maçında 7 Aralık Cuma günü TSİ 22:30’da OAKA’da Panathinaikos Opap’a konuk oldu. Mücadeleyi 69-81 kazanarak 11. maçında 10. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Jan Vesely 15 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle yıldızlaştı. Nikola Kalinic 18 sayı (4/5 üçlük), 4 ribaund ve 4 asist; Joffrey Lauvergne de 16 sayı, 3 ribaund ve 3 asist üretti.

Obradovic’in öğrencileri, son resmi karşılaşmasına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. İstanbul BBSK takımına konuk olan Fenerbahçe, rakibini 86-103 ile geçti. 11 oyuncunun süre aldığı ve 10 oyuncunun skor ürettiği ekibimizde en skorer isimler 20 sayıyla Joffrey Lauvergne ve 19 sayıyla Sinan Güler oldu. Bu sonuçla dokuzda dokuz yapan Fenerbahçe, ligde de liderliğini devam ettirdi.

Fenerbahçe’de Tyler Ennis’in uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Pınar Karşıyaka mücadelesinde sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı olarak bağ yaralanması yaşayan Ahmet Düverioğlu’nun ise tedavisi sürüyor ve durumuna maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe’de Jan Vesely, bu sezon EuroLeague’de faul çizgisinde 46/53’lük isabet oranı (%86.8) yakalamış durumda. Vesely, sezona %56.2’lik faul yüzdesiyle girmişti. Vesely, son 10 EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Luigi Datome, bu sezon oynadığı 11 EuroLeague maçında da en az bir üç sayılık isabet buldu.

Vesely, EuroLeague’de yakaladığı 21.0 verimlilik puanı ortalamasıyla bu sezonun en değerli ikinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Kostas Sloukas, EuroLeague’deki faul isabet oranı sıralamasında %90.0 ortalamayla en iyi üçüncü isim. Vesely de %86.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Luigi Datome, EuroLeague’de %54.1 ile üç sayılık atış kullanıyor ve bu alanda ligin en iyi ikinci oyuncusu. Datome’nin EuroLeague kariyerinde yakaladığı %90.75’lik faul yüzdesi de lig tarihinin en iyi beşinci performansı.

Kostas Sloukas, EuroLeague’de %51.6'lık üç sayı yüzdesiyle en iyi beşinci oyuncu olarak dikkat çekiyor. Sloukas, beş sayı daha üretmesi halinde EuroLeague’de 1500 sayı barajını aşacak.

Jan Vesely, EuroLeague’de 371 hücum ribaunduyla organizasyon tarihinin bu alandaki en iyi sekizinci oyuncusu. Yedinci sırada ise 385 hücum ribaunduyla Mirsad Türkcan var.

Fenerbahçe, EuroLeague genelinde en yüksek üç sayı yüzdesine (%45.9) ve iki sayı yüzdesine (%59.2) sahip takım olarak dikkat çekiyor.

AX Armani Exchange Olimpia Milan’da son durum

Guardlar: Mike James, Andrea Cinciarini, Curtis Jerrells, Dairis Bertans, Nemanja Nedovic, Amedeo Della Valle, Francesca Gravaghi

Forvetler: Vladimir Micov, Simone Fontecchio, Mindaugas Kuzminskas, Jeff Brooks, Christian Burns

Pivotlar: Kaleb Tarczewski, Arturas Gudaitis

Koç: Simone Pianigiani

İtalya temsilcisi, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 11 maçta altı galibiyet elde etti. İyi bir başlangıç yapan ve ilk beş maçının dördünü kazanan Milan, Real Madrid ve CSKA Moskova’ya evinde kaybetmenin yanı sıra, son üç mücadelesinden de mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı. Rakibimiz, dokuzuncu haftada Barcelona Lassa’ya deplasmanda 90-80, onuncu haftada Zalgiris Kaunas’a deplasmanda 83-78, geride bıraktığımız haftada ise Herbalife Gran Canaria’ya kendi evinde 86-94 yenildi. Gran Canaria mücadelesinde Milan’ın en etkili isimleri 26 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile Mike James; 16 sayı, 17 ribaund ve 1 asist ile Arturas Gudaitis oldu.

Olimpia Milan, İtalya Ligi’nde yoluna kayıpsız lider olarak devam ediyor. Dokuz maça çıkan Milan, bu karşılaşmaların tamamını kazandı ve son olarak deplasmanda Cantu’yu 9 Aralık Pazar günü 74-101 ile geçti. Bu mücadelede Arturas Gudaitis 19 sayı ve 8 ribaund; Mindaugas Kuzminskas ise 20 sayı ve 3 ribaund üretti.

AX Armani Exchange Olimpia Milan’da Sırp yıldız Nemanja Nedovic’in sakatlığı bulunuyor. Amedeo Della Valle ise 11. hafta itibariyle formasına kavuştu.

Jeff Brooks, Mike James, Vladimir Micov ve Kaleb Tarczewski, bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Mike James, son 18 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. James, son 15 EuroLeague maçında da en az bir üçlük isabeti buldu. Birleşik Amerikalı guard, son 12 EuroLeague mücadelesinde de en az beş asist yaptı.

Vladimir Micov, son 13 EuroLeague maçının 12’sinde en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Arturas Gudaitis, son 15 EuroLeague müsabakasının 14’ünde çift haneli sayılarda skor buldu ve son 15 maçta da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Dairis Bertans, son 10 EuroLeague maçının dokuzunda en az bir 3 sayılık isabet buldu. Bertans, son sekiz EuroLeague mücadelesinde de en az bir top çaldı.

Nemanja Nedovic, forma giydiği son 23 EuroLeague maçının 22’sinde çift haneli sayılarda skor üretti ve son 22 maçın 21’inde en az bir üçlük buldu.

Arturas Gudaitis, EuroLeague’de bu sezon yakaladığı 20.5 verimlilik puanı ortalamasıyla lig genelinde üçüncü sırada yer alıyor. Litvanyalı pivot, toplam ribaundlarda 7.5 ortalama ve hücum ribaundlarında 3.7 ortalamayla lig genelinde ilk sırada bulunuyor.

Mike James, EuroLeague’de maç başına 19.5 sayı ortalamasıyla en skorer ikinci isim. James, asistlerde de 7.4 ortalamaya sahip ve bu alanda üçüncü sırada yer alıyor.

Vladimir Micov, maç başına 15.1 sayı ortalamasıyla EuroLeague genelinde en iyi beşinci isim.

Kaleb Tarczewski %71.9 iki sayı isabet oranıyla EuroLeague genelinde bu sezon dördüncü sırada.

Dairis Bertans, bir üç sayılık isabet daha bulması halinde, EuroLeague’de bu alanda 100 barajını aşacak. Mindaugas Kuzminskas’ın ise bu alanda 100 barajını aşmasına iç isabetli atış kalmış durumda.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe – Olimpia Milan)

Atılan Sayı: 84.5 – 86.2

2 Sayı: %59.2 - %50.0

3 Sayı: %45.9 - %38.9

Serbest atış: %80.7 - %78.4

Ribaund: 29.9 – 35.1

Asist: 19.5 – 16.7

Top çalma: 6.2 – 7.7

Blok: 2.2 – 2.1

Verimlilik: 101.6 – 93.7

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe – Olimpia Milan)

Yenilen Sayı: 75.6 – 85.1

2 Sayı: %53.6 - %55.7

3 Sayı: %34.5 - %35.5

Serbest atış: %73.9 - %74.0

Ribaund: 30.0 – 37.3

Asist: 16.5 – 18.5

Top çalma: 6.4 – 5.8

Blok: 1.5 – 2.3

Verimlilik: 77.2 – 97.6

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe – Olimpia Milan)

Sayı: Vesely 14.0, Sloukas 12.1, Datome 10.1 / James 19.5, Micov 15.1, Gudaitis 12.5

Ribaund: Vesely 5.1 / Gudaitis 7.5, Brooks 6.3

Asist: Sloukas 5.0, Vesely 3.3 / James 7.4

Top çalma: Vesely 1.2, Melli 1.0 / James 1.4, Gudaitis 1.2, Bertans 1.1

Verimlilik Puanı: Vesely 21.0, Sloukas 15.9, Lauvergne 12.1 / Gudaitis 20.5, James 18.4, Micov 13.3